Sadettin Saran'ın botunu yüzerek karaya çektiği görüntüler yeniden gündemde

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurulun ardından başkanlığa seçilen Sadettin Saran, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Saran'ın yıllar önce denizde yaşadığı ilginç bir anı gösteren görüntüler yeniden dolaşıma girdi.

SEÇİM ZAFERİ SONRASI SOSYAL MEDYA GÜNDEMİ

Rekor katılımın yaşandığı seçimde 24 bin 393 geçerli oyun 12 bin 325'ini alarak Fenerbahçe'nin yeni başkanı olan Saran, camiaya yeni bir dönem başlattı. Kongrenin ardından sosyal medyada yüzlerce paylaşım yapılırken, eski bir video yeniden gündem oldu.

BOTUNU YÜZEREK KARAYA ÇEKTİ

Görüntülerde Saran'ın, denizde bozulan botunu ipi beline bağlayarak yüzerek karaya çektiği anlar yer alıyor. Bu görüntüler, seçim zaferinin ardından yeniden dolaşıma girdi ve kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan paylaşımlardan biri oldu.

YORUM YAĞDI

Kullanıcılar, görüntülerin altına çok sayıda yorum yaptı. Kimi bu anları "liderlik" vurgusuyla değerlendirirken, kimi de esprili paylaşımlarda bulundu.