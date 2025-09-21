Seçimin sonucunu öğrenen Fenerbahçe taraftarı bakın ne yaptı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maça Fenerbahçe'de gerçekleşen seçim damga vurdu.

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN TEZAHÜRAT

Fenerbahçeli taraftarlar, başkanlığa seçilen Sadettin Saran'ın seçim zaferini kutladı. Tribünlerin Sadettin Saran lehine tezahürat yaptığı, "Oley, oley, Sadettin Saran! Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran!" sözlerini sarf ettiği görüldü.

257 OY FARKLA BİTTİ

Sadettin Saran, Ali Koç'u geride bırakarak Fenerbahçe'nin yeni başkanı seçildi. Yapılan açıklamaya göre Ali Koç, 12 bin 68 oy, Sadettin Saran ise 12 bin 325 oy aldı.