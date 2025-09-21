Haberler

Seçimin sonucunu öğrenen Fenerbahçe taraftarı bakın ne yaptı

Seçimin sonucunu öğrenen Fenerbahçe taraftarı bakın ne yaptı
Güncelleme:
Kasımpaşa ile oynanan maçta Fenerbahçe taraftarları, seçimin sonucunu öğrenmesinin ardından Sadettin Saran'ın başkanlığını kutladı. Sarı-lacivertli taraftarlar, "Oley, oley, Sadettin Saran! Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran!" tezahüratlarında bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maça Fenerbahçe'de gerçekleşen seçim damga vurdu.

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN TEZAHÜRAT

Fenerbahçeli taraftarlar, başkanlığa seçilen Sadettin Saran'ın seçim zaferini kutladı. Tribünlerin Sadettin Saran lehine tezahürat yaptığı, "Oley, oley, Sadettin Saran! Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran!" sözlerini sarf ettiği görüldü.

257 OY FARKLA BİTTİ

Sadettin Saran, Ali Koç'u geride bırakarak Fenerbahçe'nin yeni başkanı seçildi. Yapılan açıklamaya göre Ali Koç, 12 bin 68 oy, Sadettin Saran ise 12 bin 325 oy aldı.

Ali Koç, oğluyla birlikte stadyum dışında bekleyen taraftarları selamladı

Tarihi seçime damga vuran kare
Yorumlar (7)

Haber YorumlarıTüh:

Galatasaray lı olarak üzüldüm ali koç başkan Galatasaray şampiyon iyi slogandı

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHiçlik:

Ali Koç .. u .. büyük harfler ile başlatmalıyız tıpkı Galatasaray gibi. .. Her yolun sonunda başka bir yol olabilir eğer hiçlik seçilmez ise. .. Kim bilir .. belki Ali Koç .. ingilizce bir internet arama motoru kurar ve tüm dünyadan bol bol para yapar.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıHiçlik:

Futbol hayatın neşesidir. İnsanlar neşeli oldukları için .. çöplere yiyecek asıyorlar. Ben o yiyecekler sayesinde geçinebiliyorum.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkcprkxffjf:

Çok şükür

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHiçlik:

Çok şükür ki .. Ali Koç .. artık bir ingilizce internet arama motoru kurabilir ve dünyadan bol bol para yapabilir ? .. Katılıyorum.

yanıt1
yanıt0
Haber Yorumlarıkcprkxffjf:

Çok şükürrr??

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
