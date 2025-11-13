Haberler

Sadettin Saran gözünü kararttı! Hem Barcelona'dan hem de Real Madrid'den transfer

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Sadettin Saran gözünü kararttı! Hem Barcelona'dan hem de Real Madrid'den transfer
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran, transferde gözünü kararttı. Genç başkan, golcü arayışlarında rotayı Barcelona'dan Robert Lewandowski'ye, savunma transferinde ise Real Madrid'den Antonio Rudiger'e çevirdi.

  • Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Barcelona'dan Robert Lewandowski ve Real Madrid'den Antonio Rudiger'in transferleri için teknik direktör Domenico Tedesco ile görüştü.
  • Fenerbahçe, Robert Lewandowski'nin menajeriyle ilk teması sağlayarak görüşme yaptı.
  • Fenerbahçe, Antonio Rudiger için cazip bir teklif sunarak ikna etmeye çalışacak.

Süper Lig'de üst üste galibiyetler alarak zirve yarışına ortak olan Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran önderliğindeki transfer çalışmaları şimdiden hız kazandı. Sarı-lacivertlilerde Başkan Sadettin Saran, transferde gözünü adeta kararttı.

HEDEFTE BARCELONA VE REAL MADRID'İN YILDIZLARI VAR

Sadettin Saran'ın, teknik direktör Domenico Tedesco ile bir görüşme yaparak Barcelona forması giyen Robert Lewandowski ve Real Madrid forması giyen Antonio Rudiger'in transferi hakkında görüşünü sorduğu öğrenildi. Yapılan görüşmeler sonucunda Tedesco'nun iki isme de olumlu yaklaştığı belirtildi.

LEWANDOWSKI İÇİN GÖRÜŞME YAPILDI

Sarı-lacivertliler, bu doğrultuda forvet pozisyonunu güçlendirmek adına Robert Lewandowski için harekete geçti. Kanarya, Polonyalı oyuncunun menajeriyle ilk teması sağlayarak bir görüşme yaptı. Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldız kariyerine Türkiye'de devam etmeye karar verirse, oyuncu için resmi teklifini yapacağı belirtildi.

Sadettin Saran gözünü kararttı! Hem Barcelona'dan hem de Real Madrid'den transfer

RUDIGER İÇİN HAREKETE GEÇİLECEK

Fenerbahçe, Real Madrid'deki formasını kaybeden 32 yaşındaki Rudiger için de harekete geçmeye hazırlanıyor. Kanarya'nın Alman savunma oyuncusunu cazip bir teklif sunarak ikna etmeye çalışacağı öğrenildi. Rudiger'in de kariyerine ilk 11'de forma giyeceği bir takımda devam etmek istediği ifade edildi.

Sadettin Saran gözünü kararttı! Hem Barcelona'dan hem de Real Madrid'den transfer

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Rafa Silva'nın arabasının önünü kesen Beşiktaşlı taraftar, yıldız isme ''Ne olur gitme'' diye yalvardı

Arabasının önünü kesti, ''Ne olur gitme'' diye yalvardı
Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı

Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı
Mehmet Ali Erbil'den servet açıklaması: Oturduğum ev 10 milyon dolar

'Maddi çöküş' iddiaları sonrası ilk kez servetini açıkladı
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
Menajerinden olay hamle! Icardi'yi bakın hangi takıma teklif etti

Menajerinden olay hamle! Icardi'yi bakın hangi takıma teklif etti
İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti

İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti
Fenerbahçe'deki başarının sırrı ortaya çıktı

Başarının tüm sırrı buymuş
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın!

"Buralardan konut almayın" diyen deprem uzmanı ilçeleri tek tek saydı
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt
Türkiye 20 şehidine ağlarken belediye başkanı halaya durdu

Türkiye 20 şehidine ağlarken belediye başkanı halaya durdu
Siyasilerden Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit olan pilot için başsağlığı mesajları

Siyaset dünyasından şehit olan pilotumuz için başsağlığı mesajları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.