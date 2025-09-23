Sadettin Saran: "Fenerbahçe'yi Şampiyon Yapmak İçin Çalışacağız"

FENERBAHÇE Başkanı Sadettin Saran, "Yarın hem Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanacağız hem de takımımız Hırvatistan'dan galibiyetle dönecek. Sene sonuna kadar kutlamadan, bayram yapmadan gecemiz, gündüzümüz Fenerbahçe 'yi şampiyon yapmak olacak" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde futbol takımıyla bir araya geldi. Yarın oynanacak Dinamo Zagreb maçı öncesinde futbolculara başarılar dileyen Saran, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Uzun yıllar sonra Samandıra'ya geldiğini belirten Saran, "22 sene sonra buradayım. Burada çok geceler geçirdim, burada kaldım. Gelirken bir heyecan oldu. Güzel bir heyecan hala da devam ediyor. İnşallah güzel günler yaşayacağız hep beraber" diye konuştu.

Yarın hem basketbol hem de futbol branşlarında önemli maçlar olduğunu ifade eden Sadettin Saran, iki maçtan da galibiyetle ayrılacaklarını dile getirdi. Saran ayrıca Cuma günü saat 18.00'de mazbata töreni düzenleneceğini açıkladı.

'HİÇBİR OYUNCUMU KİMSEYE YEDİRMEM'

Mert Hakan Yandaş'ın olağanüstü seçimli genel kurulunda oy kullanması hatırlatılan Sadettin Saran, "O konuyla ilgili çok bir şey söylemeyeceğim. Konuya çok vakıf değilim. Yıpratıcı bir şey demek istemiyorum. İrfan Can ile yapılan bir açıklama var galiba. İnsanları kaybetmek çok kolay. Önemli olan kazanmak. O da haklı kendince bir şey söylemiş. Ben hiçbir oyuncumu kimseye yedirmem. Kötü niyetle değil. Sağdan, soldan duyuyor. Şu an bir belirsizlik var. Çok negatif konuşan var. O da bir şeyler söylemiş. İnşallah benimle tanıştıktan sonra daha olumlu düşünür. Bir kişini lafıyla, anlık söylenen sözler üzerinden kimseyi kaybetmeye niyetim yok. Ben sonuna kadar arkalarındayım. İnşallah hem eğlenerek hem keyif alarak şampiyon olacağız" şeklinde konuştu.

'GECEMİZ GÜNDÜZÜMÜZ FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPMAK OLACAK'

Sezon sonuna kadar kutlama yapmadan Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için çalışacaklarının altını çizen Saran, şu ifadeleri kullandı:

"Seçim sürecinde günlerdir aynı şeyi söyledim. Bunu eski bir sporcu olarak, laf olsun diye söylemedim. Birlik, beraberlik olmadan şampiyon olunmaz. Bu sadece takım için değil. Taraftarsız hiç şampiyon olamayız. Eski başkanlarımızla beraber inşallah kupayı kaldıracağız. Bütün samimiyetimle söylediğim bir şey. Yarın hem Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanacağız hem de takımımız Hırvatistan'dan galibiyetle dönecek. Sene sonuna kadar kutlamadan, bayram yapmadan gecemiz, gündüzümüz Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak olacak."

'CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI'NI KAZANIRSAK ALİ BAŞKAN ORADAYSA KUPAYI BENİM DEĞİL, ONUN KALDIRMASI GEREK'

Yarın Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın kazanılması halinde kupayı eski başkan Ali Koç'un kaldırması gerektiğini ifade eden Sadettin Saran, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnşallah Ali Bey ile de Aziz Bey ile de kupayı kaldırırız. Yarın Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanırsak Ali Başkan oradaysa kupayı benim değil, onun kaldırması gerek. O yoksa da Sertaç Bey'in kaldırması gerek. Hep beraber olacağız. İçerde de aynı şeyi söyleyeceğim. Yeni bir sayfa açıyoruz. Eski sayfa da Ali Bey iyi bir başkandı. Fenerbahçe için çok şey yaptı. Biz daha iyisini yapacağız."