Haberler

Sadettin Saran Fenerbahçe Beko'nun Maçında Taraftarla Buluştu

Sadettin Saran Fenerbahçe Beko'nun Maçında Taraftarla Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'ndaki Fenerbahçe Beko - Beşiktaş maçında taraftarları selamladı ve oyunculara başarılar diledi.

Fenerbahçe'nin hafta sonu yapılan kongresinde başkanlığa seçilen Sadettin Saran, Fenerbahçe Beko'nun Beşiktaş ile karşılaşacağı 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda takımını yalnız bırakmadı.

38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta sonu yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa seçilen Sadettin Saran da mücadelenin başlamasına 1 saat kala salona geldi. İlk olarak saha kenarından ilerleyerek sarı-lacivertli taraftarların bulunduğu bölüme giden Saran, taraftarları selamladı. Fenerbahçeli taraftarlar da "Fenerbahçe'nin başkanı Sadettin Saran" tezahüratlarında bulundu.

Saran ve ekibi daha sonra soyunma odasına giderek Fenerbahçeli basketbolculara başarılar diledi. Salona geri dönen Sadettin Saran daha sonra locaya çıkarak maç saatini beklemeye başladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi

CHP'de olaylı kongre! Başkanlık koltuğuna oturan isim belli oldu
Gökçek'ten Yavaş'ın iddialarına yanıt: Maçan sıkıyorsa gel, istediğin kanalda tartışalım

Gökçek'ten iddialar sonrası Yavaş'a olay teklif: Maçan sıkıyorsa gel
Gariban emekçiye bu yapılır mı? Feryatları bütün mahalleyi inletti

Gariban emekçiye bu yapılır mı? Feryatları mahalleyi inletti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın rakibi Liverpool'a kötü haber! Genç yıldız sezonu kapattı

Galatasaray'ın rakibi Liverpool'a kötü haber! Sezonu kapattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.