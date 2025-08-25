Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkanlığına Aday Oldu

Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkanlığına Aday Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İş insanı Sadettin Saran, 20-21 Eylül tarihindeki Fenerbahçe Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu için başkanlık adaylığı için gerekli 500 imzayı teslim etti. Saran, ''Söz Fenerbahçe'' anlayışıyla camia için bir araya gelme ve başarı odaklı yönetim vurgusu yaptı.

İş insanı Sadettin Saran, 20-21 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek Fenerbahçe Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu öncesinde başkanlığa aday olabilmesi için gerekli olan 500 imzayı Yüksek Divan Kurulu'na teslim ettiğini duyurdu.

Sadettin Saran konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Fenerbahçe'mizin geleceği için üstümüze düşen sorumlulukla 'Söz Fenerbahçe' diyerek yola çıkmıştık. Çünkü camia olarak birliğe, değişime ve kesin olarak istikrarlı başarılara ihtiyacımız olduğuna inanıyoruz. Kalbi Fenerbahçe için atan yüzlerce kongre üyemizin desteğiyle imza prosedürümüzü tamamlamış bulunuyoruz. Kongre üyelerimizin ve tüm taraftarlarımızın gösterdiği güven, var gücümüzle çalışmaya devam ederken bizim için ekstra bir motivasyon oluyor. Tüm taraftarlarımıza teşekkürler, onların yüzünü kara çıkarmayacağız. Sözümüz ilk günden beri net: Ne sabır ne süre, Söz Fenerbahçe.

'Söz Fenerbahçe' anlayışı, camianın tüm kesimlerini kucaklayan, adil, şeffaf ve başarı odaklı bir yönetim anlayışı vaat ediyor. Kampanya süreci boyunca Fenerbahçeli kongre üyeleri ve taraftarlarla buluşmalarını sürdürecek olan Sadettin Saran, kulübü sportif ve idari anlamda zirveye taşıyacak projeler için de yönetim ekibi ve profesyonellerle çalışmalarına devam ediyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İsrail, Türkiye'nin son hamlesinden rahatsız: Osmanlı'yı canlandırma yönünde önemli bir adım

Türkiye'nin son hamlesi İsrail'de büyük ses getirdi
Ahlat'ta konuşan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Artık son düzlükteyiz

Erdoğan'dan Ahlat'ta dikkat çeken mesaj: Artık son düzlükteyiz
Memur zammı için geri sayım: Üçüncü toplantı sona erdi, işte konuşulan oran

Memur zammında üçüncü toplantı sona erdi: İşte konuşulan oran
Dünya şokta! Ünlü sporcu, İstanbul Boğazı'ndaki yarışta kayboldu

Dünya şokta! Ünlü sporcu, İstanbul Boğazı'ndaki yarışta kayboldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da eleştirilerin odağındaki Efe Akman'ın geleceği belli oldu

Eleştirilerin odağındaydı, geleceği belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.