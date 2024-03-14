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Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu

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Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe Kulübü başkan adaylığı için aday olduğunu açıkladı. Saran, "Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için yola çıkıyoruz." sözlerini sarf etti.

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe başkan adaylığı ile ilgili çalışmaları nedeniyle İstanbul Ticaret Odası Meclisi'nden ayrıldığını açıkladı. Saran, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu.

İTO'nun mart ayı meclis toplantısında konuşan Sadettin Saran, Odanın bir parçası olmaktan onur duyduğunu ifade ederek, bu köklü kurumdaki kısa mesaisinde çok kıymetli insanlar tanıdığını söyledi.

Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu

"FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPMAK İÇİN YOLA ÇIKIYORUZ"

Odanın ülke için önemine değinen Saran, "Geldiğimiz noktada Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı adaylığımla ilgili çalışmalar nedeniyle İTO meclisinden üzülerek ayrılmak durumundayım. Sizlere veda ederken burada gördüğüm samimiyeti hiçbir zaman unutmayacağımı ifade etmek istiyorum. Sevgili dostlarım, ekibimle birlikte Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için yola çıkıyoruz. Bu uğurda yalnızca Fenerbahçe'nin değil, aynı zamanda Türk sporunun, olimpik sporcularımızın başarısı için çalışacak, ülkemizin ismini Avrupa'da ve Olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil edecek planlar ve hayallerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Haziran ayında yapılacak seçimli genel kurul hakkında da konuşan Ali Koç, "Başkanlığımın devamıyla ilgili teveccühünüze teşekkür ederim. Allah'ın izniyle inşallah haziran ayında yeni bir başkanımız ve yönetim kurulumuz olacak. Bu kararımın Fenerbahçe'nin hayrına olduğuna inanın.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (7)

Erhan Sarac:

Azizden sonra bu takım şampiyonluk göremez ancak tff destek çıkarsa olur

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Alperen:

Erhan Sarac:Doğrusöylüyorsun çünkü Fenerbahçenin fetögibi birdesteği yokki sırtını ona dayasın.

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Iyi Adam:

ali koç tan çok daha faydali olur

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levent yilmaz:

Sadettin saran fener coşturur süper haber

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cemil adıyaman:

Saran gelsin, Ali Koç Fenerbahçe tarihinin en başarısız başkanıdır

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Cevdet Karaduman:

Sayın ali koç fenerbahçe tarihinin en zengin ve en başarısız başkanı olarak tarihe adını yazdırdı.

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Panther Panthera:

Birakmakta bir erdemliktir. Olmuyor, Olmadi, Olmayacak. Bay bay hepiniz.

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