Sadettin Saran, dünya şampiyonu güreşçi Rıza Kayaalp'ı kaldırıp fırlatmaya çalıştı

Bilal Erdoğan'ın organize ettiği geleneksel iftar buluşması Darülaceze'de gerçekleştirdi. İftar davetine spor ve siyaset dünyasından birçok ünlü isim katılım sağlarken, akşamın en çok konuşulan anlarından biri Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran'ın milli güreşçi Rıza Kayaalp'i şakayla karışık kaldırıp fırlatmaya çalıştığı anlar oldu. Bu renkli anlar kısa süre içerisinde dikkat çekti.

Bilal Erdoğan tarafından geleneksel hale getirilen iftar buluşması, bu yıl da Darülaceze'nin manevi atmosferinde gerçekleştirildi. Siyasetten spora, iş dünyasından sanata kadar pek çok önemli ismi bir araya getiren davet, samimi görüntülere sahne oldu.

SARAN VE KAYAALP'İN ŞAKALAŞMASI GECEYE DAMGA VURDU

Gecenin en çok konuşulan ve sosyal medyada kısa sürede "viral" haline gelen anı ise Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran ile Avrupa şampiyonu milli sporcu Rıza Kayaalp arasında yaşandı. Eski bir sporcu olan ve formda görüntüsüyle dikkat çeken Sadettin Saran, dünya ve Avrupa şampiyonu dev güreşçimiz Rıza Kayaalp'ı şakayla karışık havaya kaldırıp fırlatmaya çalıştı.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ TOPLADI

İkilinin bu neşeli şakalaşması çevredeki davetliler tarafından ilgiyle izlenirken, ortaya çıkan sempatik görüntüler sosyal medya platformlarında binlerce beğeni ve yorum topladı.

Cemre Yıldız
Yorumlar (1)

Haber Yorumları:

Sadettin Rıza sana büyük gelir uğraşma

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

