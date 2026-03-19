Sadettin Saran, dünya şampiyonu güreşçi Rıza Kayaalp'ı kaldırıp fırlatmaya çalıştı

Bilal Erdoğan tarafından geleneksel hale getirilen iftar buluşması, bu yıl da Darülaceze'nin manevi atmosferinde gerçekleştirildi. Siyasetten spora, iş dünyasından sanata kadar pek çok önemli ismi bir araya getiren davet, samimi görüntülere sahne oldu.

Gecenin en çok konuşulan ve sosyal medyada kısa sürede "viral" haline gelen anı ise Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran ile Avrupa şampiyonu milli sporcu Rıza Kayaalp arasında yaşandı. Eski bir sporcu olan ve formda görüntüsüyle dikkat çeken Sadettin Saran, dünya ve Avrupa şampiyonu dev güreşçimiz Rıza Kayaalp'ı şakayla karışık havaya kaldırıp fırlatmaya çalıştı.

İkilinin bu neşeli şakalaşması çevredeki davetliler tarafından ilgiyle izlenirken, ortaya çıkan sempatik görüntüler sosyal medya platformlarında binlerce beğeni ve yorum topladı.