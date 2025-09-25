Haberler

Sadettin Saran'dan Volkan Demirel'e teklif

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Sadettin Saran'dan Volkan Demirel'e teklif
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kulübün efsane isimlerinden Volkan Demirel ile bir görüşme gerçekleştirdi. Saran'ın, Volkan Demirel'i kulübün Samandıra tesisleri ve futbol operasyonları içinde değerlendirmeyi düşündüğü ve bu doğrultuda Demirel'e yöneticilik teklifi yapmayı planladığı belirtildi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sarı lacivertli kulübün efsane ismi Volkan Demirel ile bir görüşme gerçekleştirdi.

YÖNETİCİLİK TEKLİFİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı habere göre Saran, Volkan Demirel'i kulübün Samandıra tesisleri ve futbol operasyonları içinde değerlendirmeyi düşünüyor. Bu doğrultuda Demirel'e yöneticilik teklifi yapılması gündemde.

TEDESCO VE DEVİN ÖZEK İLE DE GÖRÜŞECEK

Sarı-lacivertli kulüpte sadece Volkan Demirel değil, teknik heyet planlaması da masada. Sadettin Saran'ın, teknik direktör Domenico Tedesco ve kulübün futbol yapılanmasında aktif rol alan Devin Özek ile de bir araya geleceği belirtildi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Trump'tan jest! Her lidere açılmayan kapı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıldı

Trump'tan jest! Her lidere açılmayan kapı Erdoğan'a açıldı
TBMM'de yemek ücretlerine zam

TBMM lokantasına zam! Vekiller bir kase çorba için bakın ne ödeyecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adriana Lima estetik sonrası adeta yeniden doğdu

Bu halinden eser kalmadı! Estetik sonrası adeta yeniden doğdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.