Sadettin Saran'dan Volkan Demirel'e teklif

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sarı lacivertli kulübün efsane ismi Volkan Demirel ile bir görüşme gerçekleştirdi.

YÖNETİCİLİK TEKLİFİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı habere göre Saran, Volkan Demirel'i kulübün Samandıra tesisleri ve futbol operasyonları içinde değerlendirmeyi düşünüyor. Bu doğrultuda Demirel'e yöneticilik teklifi yapılması gündemde.

TEDESCO VE DEVİN ÖZEK İLE DE GÖRÜŞECEK

Sarı-lacivertli kulüpte sadece Volkan Demirel değil, teknik heyet planlaması da masada. Sadettin Saran'ın, teknik direktör Domenico Tedesco ve kulübün futbol yapılanmasında aktif rol alan Devin Özek ile de bir araya geleceği belirtildi.