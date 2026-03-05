Haberler

Sadettin Saran'dan taraftarı kahreden haber

Güncelleme:
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın gribal enfeksiyon geçirdiği ve bu nedenle Gaziantep deplasmanına gidemediği, oyunculara ise telefonla moral verdiği öğrenildi.

  • Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran gribal enfeksiyon geçirdi.
  • Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin Gaziantep FK deplasmanına gidemedi.
  • Sadettin Saran, Gaziantep FK maçı öncesinde futbolcularla telefonla görüşerek takıma moral verdi.

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun sağlık sorunlarının ardından bu kez başkan Sadettin Saran'ın da hastalandığı öğrenildi. Sarı-lacivertli kulüpte gribal enfeksiyon geçiren Saran'ın Gaziantep deplasmanına gidemediği belirtildi.

TEDESCO'YU HASTANEDE ZİYARET ETMİŞTİ

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, tedavi gören teknik direktör Domenico Tedesco'nun durumunu yakından takip etti ve deneyimli teknik adamı hastanede ziyaret ederek moral verdi.

GAZİANTEP DEPLASMANINA GİDEMEDİ

Ziyaretin ardından Sadettin Saran'ın da gribal enfeksiyon geçirdiği öğrenildi. Bu nedenle Fenerbahçe Başkanı'nın takımın Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşma için deplasmana gidemediği ifade edildi.

FUTBOLCULARA TELEFONLA MORAL VERDİ

Başkan Saran'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde istirahat ettiği aktarıldı. Saran'ın ayrıca Gaziantep FK maçı öncesinde futbolcularla telefonla tek tek görüşerek takıma moral verdiği belirtildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
