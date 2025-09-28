Sadettin Saran'dan soyunma odasında ses getiren konuşma! Neler dedi neler

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ile Hesap.com Antalyaspor karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe, 2-0'lık skorla kazandı.

SADETTİN SARAN'DAN MORAL VE MOTİVASYON KONUŞMASI

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın Antalyaspor karşılaşması öncesinde soyunma odasında futbolcularla bir araya geldiği ve moral ile motivasyon konuşması yaptığı anlar sosyal medyadan paylaşıldı.

''GÜÇLÜ OLUN, SAVAŞIN!''

Sadettin Saran'ın yaptığı konuşmada futbolculara, ''Buranın sahibi sizsiniz! Güçlü olun! Korkusuz olun! Tek istediğim savaşmanız. Yüz üzerinden yüzde onunuzu verin. Sizinle gurur duyalım olur mu? Hadi savaşın!'' cümlelerini sarf ettiği görüldü. Bu sözler, Sarı-lacivertli taraftarlar tarafından kısa sürede büyük ilgi gördü.

İşte Sadettin Saran'ın futbolculara yaptığı o konuşma;

"Beyler Samandıra'ya geldim, dedim ki size 'biz bir aileyiz' dedim. Bunu bütün samimiyetimle söyledim. Bugün tek istediğim savaşmanız, savaşmanız, savaşmanız. Yüz üzerinden yüz on verin. Sizinle gurur duyalım olur mu? Hadi savaşın. Topu alın. Buranın sahibi sizsiniz. Güçlü olun. Korkusuz olun. Sizinle gurur duyuyorum. Gerçekten gurur duyuyorum ve hepinizi seviyorum. Ve sonuna kadar sizinle olacağım. Hadi savaşalım! Sizden istediğim tek şey bu! Siz bana inanın. Çünkü ben size inanıyorum, sizin arkanızdayım. Savaşın, savaşın, savaşın!"