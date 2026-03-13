Sadettin Saran'dan Galatasaray'a olay sözler

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hakem yönetimlerini sert sözlerle eleştiren Saran, şampiyonluk yarışındaki rakipleri Galatasaray hakkında da çarpıcı ifadeler kullandı.

"MHK'DE CİDDİ SORUN VAR"

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Sadettin Saran, Merkez Hakem Kurulu'nu (MHK) eleştirdi. Hakem yönetimlerinde ciddi problemler olduğunu savunan Saran, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun kötü bir yönetim sergilediğini söyledi.

Saran, son haftalarda yaşanan bazı hakem kararlarının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Torreira'ya sarı kart verilmemesi olacak şey değil. MHK'de ciddi bir sorun var. Ferhat Bey çok kötü yönetiyor." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'IN KOLLANDIĞINA İNANIYORUM"

Şampiyonluk yarışındaki rakipleri Galatasaray hakkında da konuşan Saran, sarı-kırmızılı takımın kayrıldığını düşündüğünü dile getirdi.

Saran, "Ben bahanelere sığınan bir insan değilim ama bu demek değil ki bir haksızlık yok. Evet, ben Galatasaray'ın kollandığına inanıyorum." dedi.

TARAFTARA DESTEK ÇAĞRISI

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ligin kalan haftaları için taraftara da çağrıda bulundu. Takıma destek verilmesi gerektiğini vurgulayan Saran, "9 hafta rica ediyoruz. Eğer şampiyon olacaksak bu sadece oyuncularla değil taraftarımızın da desteğiyle olacak." ifadelerini kullandı.