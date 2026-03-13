Haberler

Sadettin Saran'dan Galatasaray'a olay sözler

Güncelleme:
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, hakem yönetimlerini eleştirerek Galatasaray'ın kollandığına inandığını söyledi ve ligin kalan haftaları için taraftarlardan takıma destek istedi.

  • Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Merkez Hakem Kurulu'nda ciddi sorunlar olduğunu ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun kötü yönettiğini söyledi.
  • Sadettin Saran, Galatasaray'ın kollandığına inandığını belirtti.
  • Sadettin Saran, ligin kalan 9 haftasında taraftardan takıma destek verilmesini istedi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hakem yönetimlerini sert sözlerle eleştiren Saran, şampiyonluk yarışındaki rakipleri Galatasaray hakkında da çarpıcı ifadeler kullandı.

"MHK'DE CİDDİ SORUN VAR"

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Sadettin Saran, Merkez Hakem Kurulu'nu (MHK) eleştirdi. Hakem yönetimlerinde ciddi problemler olduğunu savunan Saran, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun kötü bir yönetim sergilediğini söyledi.

Saran, son haftalarda yaşanan bazı hakem kararlarının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Torreira'ya sarı kart verilmemesi olacak şey değil. MHK'de ciddi bir sorun var. Ferhat Bey çok kötü yönetiyor." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'IN KOLLANDIĞINA İNANIYORUM"

Şampiyonluk yarışındaki rakipleri Galatasaray hakkında da konuşan Saran, sarı-kırmızılı takımın kayrıldığını düşündüğünü dile getirdi.

Saran, "Ben bahanelere sığınan bir insan değilim ama bu demek değil ki bir haksızlık yok. Evet, ben Galatasaray'ın kollandığına inanıyorum." dedi.

TARAFTARA DESTEK ÇAĞRISI

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ligin kalan haftaları için taraftara da çağrıda bulundu. Takıma destek verilmesi gerektiğini vurgulayan Saran, "9 hafta rica ediyoruz. Eğer şampiyon olacaksak bu sadece oyuncularla değil taraftarımızın da desteğiyle olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Alper Kızıltepe
Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMGk:

Çekmiş gene belli... Yüzde yüz adalet olsa Fener ilk beşe giremez bunu körler sağırlar bile biliyor

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Özcan:

her şey ortada hakem hataları ile en çok puan alan takım fenerbahçe ama hep mağduru oynuyorlar

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıfistikelikuruyemis:

evet tüm Avrupa bizi kolluyor

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSedat A.:

Dünya penaltı kullanma şampiyonu ligte 13 maçta rakibi KK görmüş ve oyuncuları edebsiz hareketten ceza almayan takım hangisi acaba?

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdsız Murat:

Önce kendine bakacaksın ben doğru bir adammıyım diye. Sonra hakemleri ve federasyonu eleştirebilirsin. Benim anlamadığım Ela Rumeysa içeride neden.? Fenerbahçe'ye yakışıyormu bu durum, bilhassa çocukları bu takıma gönül vermiş taraftarları ne diyor bu duruma. Deveye sormuşlar neren eğri, demiş ya nerem doğru ki. Bizim ülke ve her kurumun neresi doğru ki.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla

