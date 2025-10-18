Sadettin Saran'dan Aziz Yıldırım'a flaş çağrı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, başkanlık dönemindeki ilk Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na katıldı. Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya eski başkanlar Ali Koç ve Aziz Yıldırım da katıldı. Saran, yaptığı açılış konuşmasında birlik ve dayanışma mesajı vererek geçmiş tartışmalara nokta koymak istediğini vurguladı.

"GEÇMİŞ TARTIŞMALAR FENERBAHÇE'YE YAKIŞMIYOR"

Toplantının en dikkat çeken anı, Saran'ın Aziz Yıldırım'a yaptığı doğrudan çağrı oldu. Saran, "Başkan olarak katıldığım ilk Yüksek Divan Kurulu... Sizlerle olmaktan gurur duyuyorum, biraz da heyecan var. Ali Başkan ve değerli ekibine bir kez daha teşekkür ederim. Geçmiş tartışmalar Fenerbahçe'ye yakışmıyor! Ne Ali Başkan ne de Aziz Başkan'ı hedef alan bu söylemler kulübü bir adım ileri taşımaz. Keşke Aziz Yıldırım gitmeseydi… Sayın Yıldırım çağrım size; lütfen kulübe gelin. Tüm anlaşmalar, belgeler orada. Soru işaretiniz varsa bunları masada konuşalım, birbirimizi yıpratmadan" dedi.

"FENERBAHÇE'NİN POTANSİYELİ GÖRÜNENDEN ÇOK DAHA ÖTE"

Saran, kulübün mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak hedeflerinin büyüklüğünü, "Fenerbahçe'nin adını başarı, güven ve istikrarla anılan bir marka haline getirmek istiyoruz. Kulübün potansiyeli bugün görünenin çok daha ötesindedir. Hak ettiği şampiyonluğu kazanmak ve bunu kalıcı hale getirmek istiyoruz. Seçim vaatlerimizi hayata geçirmeye başladık. Her şey planlı, organize ve şeffaf şekilde ilerliyor. Bu emeğin görünür karşılığı futbolda alınacak sonuçlardır" sözleriyle vurduladı.

"TEDESCO'YU GÖNDERMEK EN KOLAYI OLURDU"

Futbol takımının durumu hakkında da açıklamalarda bulunan Saran, teknik direktör Domenico Tedesco için güven mesajı verdi. Saran, "Baskı ne olursa olsun, futbol takımıyla ilgili sakin kalmaya çalıştık. Seçim süreci kafa karışıklığı yaratmıştı. İlk günden bu takımın psikolojisini ayağa kaldırmamız gerektiğini söyledim. Tedesco'yu göndermek en kolay olurdu. Biz istikrarı seçtik. Sosyal medya baskısıyla değil, takımın çıkarına göre karar alıyoruz. Kısa vadeli alkışlar değil, kalıcı çözümler peşindeyiz" dedi.

"BU BİR SUÇLAMA DEĞİL, TESPİT"

Saran, "Takım sezona doğru hazırlıkla başlamamış, bu bir suçlama değil, tespit. Farkı kapatacak bir program devreye aldık. Milli ara bizim için dönüm noktası oldu. Oyuncuların fiziksel ve mental olarak toparlanması için planlı bir süreç yürütüyoruz. Bu takımın ayağa kalkacağına inanıyorum" dedi.

"KADRO DIŞI KARARI CEZA DEĞİL, HATIRLATMA"

Toplantının sonunda disiplinsel kararlarla ilgili de açıklama yapan başkan Saran, "İki kadro dışı kararı aldık, ama bu bir ceza değil, hatırlatma. Disiplin dışlamak için değil, aynı çizgide kalmak içindir. Takım içinde her şey konuşulur ve çözülür, dışarıya sadece inanç yansır. Biz yıkmak için değil, düzeltmek için geldik. Hocamıza ve takıma güveniyoruz" ifadelerini kullandı.