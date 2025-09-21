Sadettin Saran cephesinden Ali Koç'u çıldırtan beste

Fenerbahçe'de Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da oy verme işlemleri tamamlandı. Başkan adaylarından Sadettin Saran'ı destekleyen kongre üyeleri, oy verme işlemleri sırasında Ali Koç için söylenen "Gitme sana muhtacım" şarkısını hep bir ağızdan söyledi.

TARİHİ SEÇİM SAATLER SÜRDÜ

Oy verme işlemleri sabah 10.00'da başladı ve 17.00 itibarıyla sona erdi. Sandıkların açılmasının ardından oylar, genel kurul divan başkanının gözetiminde sayılacak. Günün sonunda Fenerbahçe'nin yeni başkanı resmen açıklanacak.

OY DAĞILIMI VE DETAYLAR

Seçimde beyaz pusula Ali Koç'u, sarı pusula ise Sadettin Saran'ı temsil etti. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, şu ana kadar 24 bin 800 üyenin oy kullandığını duyurdu.