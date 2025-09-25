Sadettin Saran'a mazbatasını veren Ali Koç: Müsaadenizle biz kaçıyoruz

Fenerbahçe'de başkan seçilen Sadettin Saran, düzenlenen mazbata töreni ile resmen Sarı-lacivertlilerin yeni başkanı oldu.

MAZBATA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Chobani Stadyumu'nda düzenlenen törende Sadettin Saran, mazbatasını eski başkan Ali Koç'tan aldı. Tören, iki yönetim arasında samimi ve dostane bir havada gerçekleşirken Ali Koç, Sadettin Saran'a ve ekibine destek mesajında bulundu.

''MÜSAADENİZLE BİZ KAÇIYORUZ''

Törenin sonunda eski başkan Ali Koç'un Sadettin Saran'a dönerek söylediği sözler dikkat çekti. Ali Koç'un Saran'a ''Müsaadenizle biz kaçıyoruz'' dediği görüldü.

PAYLAŞIM REKORLARI KIRDI

Bu sözler, kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem olurken Sarı-lacivertli taraftarlar tarafından binlerce kez paylaşıldı. Taraftarlar, Ali Koç'un mutlu görüntüsüne dikkat çekti.