Sadettin Saran'a mazbatasını veren Ali Koç: Müsaadenizle biz kaçıyoruz
Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, yeni başkan Sadettin Saran'a mazbatasını verdi. Ali Koç'un devir teslim töreninde Sadettin Saran'a söylediği 'Müsaadenizle biz kaçıyoruz' sözleri büyük dikkat çekti. Bu sözler, sosyal medyada Sarı-lacivertli taraftarlar arasında kısa sürede gündem oldu.
Fenerbahçe'de başkan seçilen Sadettin Saran, düzenlenen mazbata töreni ile resmen Sarı-lacivertlilerin yeni başkanı oldu.
MAZBATA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ
Chobani Stadyumu'nda düzenlenen törende Sadettin Saran, mazbatasını eski başkan Ali Koç'tan aldı. Tören, iki yönetim arasında samimi ve dostane bir havada gerçekleşirken Ali Koç, Sadettin Saran'a ve ekibine destek mesajında bulundu.
''MÜSAADENİZLE BİZ KAÇIYORUZ''
Törenin sonunda eski başkan Ali Koç'un Sadettin Saran'a dönerek söylediği sözler dikkat çekti. Ali Koç'un Saran'a ''Müsaadenizle biz kaçıyoruz'' dediği görüldü.
PAYLAŞIM REKORLARI KIRDI
Bu sözler, kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem olurken Sarı-lacivertli taraftarlar tarafından binlerce kez paylaşıldı. Taraftarlar, Ali Koç'un mutlu görüntüsüne dikkat çekti.