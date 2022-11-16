Sadece Türkiye değil, dünya bu transferi konuşacak! Hakim Ziyech, Süper Lig devine geliyor

Beşiktaş ara transfer döneminde Süper Lig'e damga vuracak bir transfer operasyonu için harekete geçiyor. Siyah-beyazlılara, Chelsea'nin dünyaca ünlü futbolcusu Hakim Ziyech'in kiralık olarak önerildiği öğrenildi. Beşiktaş yönetimi menajerlerden gelen bu öneri sonrası maliyet planlaması konusunda araştırmalarda bulunmaya başladı.

Valerien Ismael sonrası göreve gelen Şenol Güneş kadro planlamasına başladı. Deneyimli hoca ara transfer döneminde takımı kaliteli futbolcularla güçlendirmek isterken, siyah-beyazlılar için sürpriz bir isim gündeme geldi.

KİRALIK FORMÜLÜ GÜNDEMDE

Fanatik'te yer alan habere göre, Beşiktaş'a menajerler aracılığıyla Chelsea'nin yıldızı Hakim Ziyech'in önerildiği bildirildi. Chelsea ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Faslı futbolcunun, kiralık formülüyle takıma kazandırılma ihtimali bulunuyor.

BU SEZON 9 MAÇTA OYNADI

Yönetimin, menajerlerden gelen bu öneri sonrasında yıldız ismin maliyet planlaması konusunda araştırmalarda bulunduğu belirtildi. Chelsea formasıyla bu sezon 9 karşılaşmada forma giyen tecrübeli oyuncu, kulübünde alternatif futbolcu olarak görev yapıyor.