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Galatasaray'ın 4 yıldızı birden cezalı duruma düştü

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Galatasaray'ın kart sınırında bulunan yıldızları Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, kaleci Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, Gaziantep FK karşılaşmasında gördükleri sarı kartlar nedeniyle cezalı duruma düştü. 4 futbolcu da Adana Demrispor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Galatasaray'ın 4 yıldızı birden Gaziantep FK karşılaşmasında gördükleri sarı kartlar nedeniyle cezalı duruma düştü.

ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA OYNAYAMAYACAK

Sarı kırmızılılarda maça ilk 11'de başlayan Lucas Torreira 36. dakikada, kaleci Fernando Muslera, 82. dakikada Abülkerim Bardakcı 90+6. dakikada ve ikinci yarıda Jelert'in yerine oyuna giren Barış Alper Yılmaz ise 80. dakikada sarı kart gördü. Böylelikle cezalı duruma düşen 4 isim de 23. haftada oynanacak Adana Demirspor maçında cezalı duruma düştü.

Galatasaray'ın 4 yıldızı birden cezalı duruma düştü
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (22)

Haber YorumlarıSEVGİ SAYFASI:

7fenev gibi 9 kişiyle oynamadı neyse ki helal olsun Cimboma

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme60
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Haber Yorumlarıaaa:

bilerek gördüler. geçen hafta zaten bu medyada konusulmustu. reziller

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme24
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Haber YorumlarıEko cCc:

bilinçli

Yorum Beğen63
Yorum Beğenme7
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Haber Yorumlarıtarık usta:

Sorsan temiz 6s

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme19
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Haber YorumlarıYasar Unal:

Günlerdir konuşulan, bilinen ve beklenen bir durumdu zaten. Yakışır F.tö artıklarına.

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme14
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Haber YorumlarıBaran Demir:

yaw arkadaş ads maçı kolay zaten ondan cezalı duruma düştüler ki Fenerbahçe maçına yetişsinler kapiş

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Haber YorumlarıF.S.K. G.S:

neyseki adana ile oynayacak

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Yorum Beğenme14
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Haber Yorumlarıİsmail oruç :

Kupa maçında geçerliyse bilerek gördüler.

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Haber Yorumlarıj9fzypvxnp:

tabiki bilerek

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Haber Yorumlarıİlhami Kalender:

TFF kart olayını incelemeye aldı FB maçında on iki dakika top Muslera da kaldı kart gormedi şeytanın aklına gelmeyen bunlarda. var

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