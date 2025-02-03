Galatasaray'ın 4 yıldızı birden cezalı duruma düştü

Galatasaray'ın 4 yıldızı birden Gaziantep FK karşılaşmasında gördükleri sarı kartlar nedeniyle cezalı duruma düştü.

ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA OYNAYAMAYACAK

Sarı kırmızılılarda maça ilk 11'de başlayan Lucas Torreira 36. dakikada, kaleci Fernando Muslera, 82. dakikada Abülkerim Bardakcı 90+6. dakikada ve ikinci yarıda Jelert'in yerine oyuna giren Barış Alper Yılmaz ise 80. dakikada sarı kart gördü. Böylelikle cezalı duruma düşen 4 isim de 23. haftada oynanacak Adana Demirspor maçında cezalı duruma düştü.