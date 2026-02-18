Haberler

Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı

Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı Haber Videosunu İzle
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Juventus maçında gol atan Sacha Boey, sevinci sırasında Bayern Münih yetkililerinin bulunduğu bölüme yaptığı sert hareketle gündem oldu.

  • Sacha Boey, Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 yendiği maçta gol attı.
  • Sacha Boey, gol sevinci sırasında Bayern Münih yetkililerinin bulunduğu bölüme sert ve öfkeli bir jest yaptı.
  • Sacha Boey'in hareketi sosyal medyada viral oldu ve bazı taraftarlar tarafından mesaj niteliğinde yorumlandı.

Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 mağlup ettiği gecede attığı golle skoru perçinleyen Sacha Boey, sevinci sırasında yaptığı hareketle de gündem oldu.

GOLDEN SONRA ÇILDIRDI

Karşılaşmanın son bölümünde fileleri havalandıran Fransız sağ bek, gol sevincinin ardından Bayern Münih yetkililerinin bulunduğu bölüme doğru sert ve öfkeli bir jest yaptı. Boey'in bu tepkisi kısa sürede kameralara yansırken, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Yıldız oyuncunun bu hareketi, bazı taraftarlar tarafından "mesaj niteliğinde" yorumlanırken, bazı kesimler ise tepkinin maçın atmosferinden kaynaklandığını savundu. O anlar kısa sürede viral olurken, Boey'in golü kadar yaptığı hareket de geceye damga vuran detaylardan biri oldu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün! 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı

Terörsüz Türkiye süreci için tarihi gün! Rapor tamamlandı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

YAGRAGM O GOLU HERKES ATAR SALARIM BENIM MUZU USTUNE

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAsil Türk:

Uğraşma şimdi kargoyla felan ver valide hanım yesin sevabına

yanıt0
yanıt1
Haber Yorumlarıözgün özen :

çok mattah bişey yaptı sanki esimen alda at dedi vurdu sadece sanırsın takımı kurtardı.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü futbolcuyu zorla askere götürmek istedi, ortalık fena karıştı

Ünlü futbolcuyu zorla askere götürmek istedi, ortalık fena karıştı
Sapık milyarderin Topkapı takıntısı! İşte dilinden düşürmediği plan

Sapık milyarderin Topkapı takıntısı! İşte dilinden düşürmediği plan
Kıvanç Tatlıtuğ'u bir anda önünde gören Galatasaraylı taraftar ne diyeceğini şaşırdı

Maç çıkışı ünlü ismi önünde gören taraftar şoke oldu
Türk gazeteciden Spalletti'yi delirten soru! Şoke oldu

Türk gazeteciden Spalletti'yi delirten soru!
Gülben Ergen o soruyu duyunca röportajı yarıda kesti

Bu soruyu hiç beklemiyordu: Röportajı yarıda kesti
Ünlü futbolcuyu zorla askere götürmek istedi, ortalık fena karıştı

Ünlü futbolcuyu zorla askere götürmek istedi, ortalık fena karıştı
Sapık milyarderin Topkapı takıntısı! İşte dilinden düşürmediği plan

Sapık milyarderin Topkapı takıntısı! İşte dilinden düşürmediği plan
Milyonların izlediği maça Arda Güler ve kız arkadaşı damga vurdu

Milyonların izlediği maça damga vuran görüntü