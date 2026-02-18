Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
Juventus maçında gol atan Sacha Boey, sevinci sırasında Bayern Münih yetkililerinin bulunduğu bölüme yaptığı sert hareketle gündem oldu.
- Sacha Boey, Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 yendiği maçta gol attı.
- Sacha Boey, gol sevinci sırasında Bayern Münih yetkililerinin bulunduğu bölüme sert ve öfkeli bir jest yaptı.
- Sacha Boey'in hareketi sosyal medyada viral oldu ve bazı taraftarlar tarafından mesaj niteliğinde yorumlandı.
Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 mağlup ettiği gecede attığı golle skoru perçinleyen Sacha Boey, sevinci sırasında yaptığı hareketle de gündem oldu.
GOLDEN SONRA ÇILDIRDI
Karşılaşmanın son bölümünde fileleri havalandıran Fransız sağ bek, gol sevincinin ardından Bayern Münih yetkililerinin bulunduğu bölüme doğru sert ve öfkeli bir jest yaptı. Boey'in bu tepkisi kısa sürede kameralara yansırken, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.
Yıldız oyuncunun bu hareketi, bazı taraftarlar tarafından "mesaj niteliğinde" yorumlanırken, bazı kesimler ise tepkinin maçın atmosferinden kaynaklandığını savundu. O anlar kısa sürede viral olurken, Boey'in golü kadar yaptığı hareket de geceye damga vuran detaylardan biri oldu.