Sacha Boey ilk golü attı
Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Sacha Boey, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus maçında 86. dakikada attığı golle takımının 5. golünü kaydederek ikinci döneminin ilk gol sevincini yaşadı.
Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Sacha Boey, sarı-kırmızılılardaki ikinci döneminin ilk golünü Juventus'a karşı kaydetti.
Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray evinde İtalyan ekibi Juventus ile oynarken, sarı-kırmızılıların 5. golünü Fransız futbolcu Sacha Boey kaydetti. Mücadelenin 86. dakikasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Boey, çaprazdan yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 5-2 oldu.
Bu transfer döneminde Alman ekibi Bayern Münih'ten kiralık olarak transfer edilen 25 yaşındaki futbolcu, böylece ikinci döneminde ilk gol sevincini yaşadı.
Sacha Boey, 83. dakikada No Lang'ın yerine oyuna girdi. - İSTANBUL