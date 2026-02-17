Sacha Boey ilk golü attı

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Sacha Boey, sarı-kırmızılılardaki ikinci döneminin ilk golünü Juventus'a karşı kaydetti.

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray evinde İtalyan ekibi Juventus ile oynarken, sarı-kırmızılıların 5. golünü Fransız futbolcu Sacha Boey kaydetti. Mücadelenin 86. dakikasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Boey, çaprazdan yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 5-2 oldu.

Bu transfer döneminde Alman ekibi Bayern Münih'ten kiralık olarak transfer edilen 25 yaşındaki futbolcu, böylece ikinci döneminde ilk gol sevincini yaşadı.

Sacha Boey, 83. dakikada No Lang'ın yerine oyuna girdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı