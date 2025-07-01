Sabri Ugan son yolculuğuna uğurlanıyor! Oğlu ayakta zor durdu

Sabri Ugan son yolculuğuna uğurlanıyor! Oğlu ayakta zor durdu
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Sabri Ugan son yolculuğuna uğurlanıyor! Oğlu ayakta zor durdu
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Akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden spor spikeri Sabri Ugan son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenaze törenine katılan Sabri Ugan'ın oğlu Doruk Ugan konuşma yaptığı sırada duygu dolu anlar yaşadı ve ayakta durmakta zorlandı.

Türk spor medyasının tanınan isimlerinden Sabri Ugan, tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında hayatını kaybetti. Sabri Ugan'ın cenazesi Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle vaktine müteakip kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Sakarya'ya gönderilecek.

OĞLU DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI

Sabri Ugan'a meslektaşları İstanbul Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde düzenlenen törenle veda etti. Cenaze törenine katılan Sabri Ugan'ın oğlu Doruk Ugan konuşma yaptığı sırada duygu dolu anlar yaşadı ve ayakta durmakta zorlandı.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Sabri Ugan'ın cenazesi TSYD'deki törenin ardından Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip memleketi Sakarya'ya götürülecek. Ugan'ın cenazesi, Adapazarı'nda bulunan Orhan Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Emirdağ Mezarlığı'nda aile kabristanına defnedilecek.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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