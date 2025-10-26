Sabiha Zümra Kılıç Gaziantep'te 1500 Metre İl Birincisi Oldu

Gaziantep'te düzenlenen 1500 metre atletizm il yarışmasında Arabanlı sporcu Sabiha Zümra Kılıç il birincisi oldu.

Gaziantep Kavaklık Parkuru'nda düzenlenen 1500 metre atletizm il yarışmasında Arabanlı sporcu Sabiha Zümra Kılıç, il birincisi oldu. Araban Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ziya Koyuncu yaptığı açıklamada, "26 Ekim 2025 tarihinde Gaziantep Kavaklık Parkuru'nda yapılan 1500 metre atletizm yarışında Araban Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz lisanslı sporcusu Sabiha Zümra Kılıç il birincisi olmuştur. 10 Kasım'da Ankara ilinde yapılacak yarışa gitmeye hak kazanmıştır. Değerli antrenörümüz Mehmet Afşin hocamızı ve sporcumuzu tebrik eder başarılar dilerim" dedi. - GAZİANTEP