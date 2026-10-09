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Şabanözü'nde badminton turnuvasına katılan ailelere madalya verildi

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Şabanözü'nde Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen badminton turnuvasında anne, baba ve çocuklardan oluşan takımlar mücadele etti. Müsabakaların ardından dereceye giren ve turnuvaya katılan ailelere madalya ve katılım belgeleri verildi.

Şabanözü'nde Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında aileler badminton turnuvasında bir araya geldi.

Şabanözü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından spor salonunda düzenlenen programda anne, baba ve çocukların oluşturduğu takımlar mücadele etti.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Rabia Elif Toruk, sporun çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan korumak, birlik, beraberlik ve centilmence mücadele etme duygusu aşılamak adına önemli olduğunu belirterek, "Şabanözü'nde spor kültürünü yaygınlaştırmak ve ailelerimizi de bu sürecin bir parçası yapmak adına bu turnuvayı düzenledik. Kadromuzla ve tüm tesislerimizle her zaman sporcularımızın ve halkımızın hizmetindeyiz." dedi.

Müsabakaların ardından, dereceye giren ve turnuvaya katılan ailelere madalya ve katılım belgeleri verildi.

Kaynak: AA
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