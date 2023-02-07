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Saatlerdir enkaz altındaki kaleci Eyüp Türkaslan için eşi, hıçkıra hıçkıra ağlayarak yardım istedi

Spor Haberleri

Türkiye'yi yasa boğan depremden sonra saatlerdir enkaz altında bulunan Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın eşi, gözyaşları içinde yardım çağrısında bulundu. Hıçkıra hıçkıra ağlayarak yardım isteyen Kübra Türkaslan, "30 saattir enkazın altında Eyüp, ne olur yardım edin. Kepçe yok, vinç yok. Kimse enkazın altından çıkaramıyor, ne olursunuz yardım edin." dedi.

Kahramanmaraş'ta dün gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye'yi yasa boğarken, enkaz altında kalan Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan için eşi Kübra Türkaslan gözyaşları içinde yardım çağırısında bulundu.

"30 SAATTİR ENKAZIN ALTINDA"

Saatlerdir enkaz altında olan Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan için yardım isteyen eşi Kübra Türkaslan, "Burası çok kötü, ne olur yardım edin Eyüp'e. 30 saattir enkazın altında." dedi.

Saatlerdir enkaz altındaki kaleci Eyüp Türkaslan için eşi, hıçkıra hıçkıra ağlayarak yardım istediAhmet Eyüp Türkaslan

"KİMSE ENKAZIN ALTINDAN ÇIKARAMIYOR"

Gözyaşları içinde video paylaşan Kübra Türkaslan, "Kepçe yok, vinç yok. Kimse enkazın altından çıkaramıyor, ne olursunuz yardım edin." ifadelerini kullandı.

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Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Yeni Malatyaspor Deprem Spor Haberler

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