Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.

SADETTİN SARAN GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında elde edilen ek deliller neticesinde saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma" suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

FENERBAHÇE'DE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KARARI

Gelişmenin ardından Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu olağanüstü toplanma kararı aldı. Kulüp binasında yapılacak toplantıda Başkan Saran'ın tutuklanması halinde izlenecek yol haritası belirlenecek.

YERİNE VEKALET EDECEK İSİM BELLİ

Öte yandan, Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim de belli. Söz konusu durumda Fenerbahçe Spor Kulubü tüzüğü gereğince Başkanvekili Murat Salar'ın görevi devralacağı öğrenildi.