Haberler

Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu

Güncelleme:
Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu, Başkan Saadettin Saran'ın uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından olağanüstü toplanma kararı aldı. Toplantıda Saran'ın tutuklanması halinde izlenecek yol haritasının belirlenmesi beklenirken, söz konusu durumda başkanlık koltuğuna vekalet edecek isim de belli oldu.

  • Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu madde temin etme ve kullanma suçlarından gözaltına alındı.
  • Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu, Sadettin Saran'ın tutuklanması durumunda izlenecek yol haritasını belirlemek için olağanüstü toplantı kararı aldı.
  • Fenerbahçe Spor Kulübü tüzüğü gereğince, Sadettin Saran'ın tutuklanması halinde Başkanvekili Murat Salar görevi devralacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.

SADETTİN SARAN GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında elde edilen ek deliller neticesinde saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma" suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

FENERBAHÇE'DE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KARARI

Gelişmenin ardından Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu olağanüstü toplanma kararı aldı. Kulüp binasında yapılacak toplantıda Başkan Saran'ın tutuklanması halinde izlenecek yol haritası belirlenecek.

YERİNE VEKALET EDECEK İSİM BELLİ

Öte yandan, Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim de belli. Söz konusu durumda Fenerbahçe Spor Kulubü tüzüğü gereğince Başkanvekili Murat Salar'ın görevi devralacağı öğrenildi.

Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıTom Jerry:

Bu fb taraftari yorum yaparken kendi hatalarini goremiyirdu, bende diyirdum size ot mu cektiriyorlar, sanirim nedeni belli oldu stadin altindan duman vererek taraftarin beynini uyusturmuslar:))

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme36
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMr Camel:

açıkcası bu operasyon da saran gibi bir adam kullanıcıda olsa üretici teminci olmaz adamın buna ühtiyacı yok ama belli ki siyasi operasyon çekiyorlar eskiden bu işler gizli yapılır sonuç çıkardı adamın özel hayatına dahil herşeyi yandaş medyada ifşa ettiler geri dava açılsın

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıemre korçekmez:

Borsadan anlamam acaba bu işin borsa ayağı ne alemde birileri bu işten karlı çıkabilirmi?

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıjyhr4fnrry:

Bu tip kişiler ile uğraşacağınaza uyuşturucu Baronlarına bakın

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBaba Can:

Aziz Baskan gel kurtar Fenerbahceyi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

