Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu, Başkan Saadettin Saran'ın uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından olağanüstü toplanma kararı aldı. Toplantıda Saran'ın tutuklanması halinde izlenecek yol haritasının belirlenmesi beklenirken, söz konusu durumda başkanlık koltuğuna vekalet edecek isim de belli oldu.
- Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu madde temin etme ve kullanma suçlarından gözaltına alındı.
- Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu, Sadettin Saran'ın tutuklanması durumunda izlenecek yol haritasını belirlemek için olağanüstü toplantı kararı aldı.
- Fenerbahçe Spor Kulübü tüzüğü gereğince, Sadettin Saran'ın tutuklanması halinde Başkanvekili Murat Salar görevi devralacak.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.
SADETTİN SARAN GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında elde edilen ek deliller neticesinde saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma" suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.
FENERBAHÇE'DE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KARARI
Gelişmenin ardından Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu olağanüstü toplanma kararı aldı. Kulüp binasında yapılacak toplantıda Başkan Saran'ın tutuklanması halinde izlenecek yol haritası belirlenecek.
YERİNE VEKALET EDECEK İSİM BELLİ
Öte yandan, Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim de belli. Söz konusu durumda Fenerbahçe Spor Kulubü tüzüğü gereğince Başkanvekili Murat Salar'ın görevi devralacağı öğrenildi.