Basketbol: FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final

FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'de Rytas Vilniaus, AEK BC'yi 92-86 yenerek tarihindeki ilk şampiyonluğunu elde etti. Normal süresi 80-80 biten maçta uzatma dönemine 8-0 seri ile başlayan Litvanya ekibi, Yunan temsilcisini mağlup etti.

İspanya'nın Badalona kentinde oynanan final maçında Yunan temsilcisi AEK BC ile Litvanya ekibi Rytas Vilniaus karşı karşıya geldi.

İlk yarısı 42-25 AEK BC'nin üstünlüğüyle geçilen mücadelenin normal süresi 80-80 berabere sona erdi. Uzatma bölümüne 8-0'lık seriyle başlayan Rytas Vilniaus???????, rakibini 92-86 yenerek tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

Yunan ekibinde James Nunnally 23, Frank Bartley 20 sayıyla oynarken, Litvanya temsilcisinin en skorer isimleri 23 sayıyla Simonas Lukosius ve 16 sayıyla Jerrick Harding oldu.

İki İspanyol takımının karşı karşıya geldiği üçüncülük mücadelesinde ise Malaga, Tenerife'yi 85-80 mağlup etti.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
