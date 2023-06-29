Rusya'ya gidiyorlar! İşte Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarındaki rakipleri

Fenerbahçe'nin yeni sezon kamp programı belli oldu. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde 2 Temmuz Pazar günü toplanacak olan sarı-lacivertliler, 9-15 Temmuz tarihlerinde Rusya'da bulunacak. Petersburg şehrinde düzenlenecek Pari Premier Cup Turnuvası'na katılacak olan Fenerbahçe burada Zenit, Kızılyıldız ve Neftchi PFK ile karşılaşacak.