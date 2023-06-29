Rusya'ya gidiyorlar! İşte Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarındaki rakipleri
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Fenerbahçe'nin yeni sezon kamp programı belli oldu. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde 2 Temmuz Pazar günü toplanacak olan sarı-lacivertliler, 9-15 Temmuz tarihlerinde Rusya'da bulunacak. Petersburg şehrinde düzenlenecek Pari Premier Cup Turnuvası'na katılacak olan Fenerbahçe burada Zenit, Kızılyıldız ve Neftchi PFK ile karşılaşacak.
Fenerbahçe'de sezonun açılış tarihi ve hazırlık maçlarının programları belli oldu. Sezonu 5 Temmuz'da açacak olan sarı-lacivertliler, 9-15 Temmuz'da Rusya'da olacak.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:
5 TEMMUZ'DA SEZONU AÇACAKLAR
Futbol Takımımız, Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde 2 Temmuz Pazar günü toplanacak. Milli Takımlarına giden oyuncularımız 5 Temmuz tarihinde takıma katılacaklar. Altunizade Hastanesi'nde yapılacak sağlık kontrollerinin ardından topbaşı yapacak olan futbolcularımız, Samandıra Can Bartu Tesislerimizde ilk antrenmanlarını gerçekleştirecekler.
FENERBAHÇE, RUSYA'YA GİDECEK
8 Temmuz'a kadar çalışmalarını İstanbul'da sürdürecek olan Takımımız, 9-15 Temmuz tarihleri arasında Rusya'nın St Petersburg şehrinde Pari Premier Cup Turnuvasına katılacak.
Takımımızın turnuvadaki maç programı şöyle:
- 9 Temmuz 19.30 Zenit - Fenerbahçe
- 12 Temmuz 19.30 Fenerbahçe - Kızılyıldız
- 15 Temmuz 14.00 Neftchi PFK - Fenerbahçe
15 Temmuz tarihinde oynayacağı son karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönecek ekibimiz, çalışmalarını Samandıra Can Bartu Tesislerimizde sürdürmeye devam edecek.