Rusya, Orta Asya Futbol Federasyonu Şampiyonası'na katılmayı reddetti

Rusya Futbol Birliği (RFS) Genel Sekreteri Maksim Mitrofanov, Rusya Milli Futbol Takımı'nın Orta Asya Futbol Federasyonu'nun (CAFA) dostluk turnuvasına katılmayı reddettiğini söyledi.

Gazetecilere verdiği demeçte, Rus Milli Takımı'nın Orta Asya Futbol Federasyonu Şampiyonası'na katılmayacağını ifade eden Mitrofanov, "CAFA'ya resmi yazı gönderdik, arkadaşlarımıza teşekkür ettik. Bir takım organizasyonel sıkıntılarımız var. Bu nedenle reddetmek zorunda kaldık. Oyuncuların üzerinde büyük bir yük olduğu ile ilgili sorular var. Katılmayı istiyorduk. Ancak olmadı" diye konuştu.

Rus Milli Takımı, Katar'daki Dünya Kupası elemelerinden men edilmiş, 2024 Avrupa Şampiyonası eleme aşaması kurasına katılamamıştı.