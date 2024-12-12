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Rusya Atıcılık Trap Milli Takımı Mersin'de Kampa Girdi

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Rusya Atıcılık Trap Milli Takımı, Mersin'in Erdemli ilçesindeki antrenman tesislerinde 52 sporcu ve 9 antrenörden oluşan kafile ile kampa başladı. Takım, 22 Aralık'a kadar çalışmalarına devam edecek.

Rusya Atıcılık Trap Milli Takımı, Mersin'in Erdemli ilçesindeki atıcılık tesislerinde kampa girdi.

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi, Rusya Atıcılık Trap Milli Takımı'na ev sahipliği yapıyor. 52 sporcu ve 9 antrenörden oluşan kafile, antrenman atışlarına başlarken, 22 Aralık tarihine kadar da burada çalışacağı belirtildi.

Rus milli takımın her gün sabah ve öğleden sonra trap atış alanında gerçekleştirdiği antrenmanlarda antrenörlerin, sporcularla yakından ilgilendiği gözlendi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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