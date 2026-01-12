Rüştü Reçber, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile görüştü

A Milli Takımın eski kalecisi Rüştü Reçber, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Eski milli oyuncu Rüştü Reçber, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir araya geldi. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmenin ardından TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Rüştü Reçber'e üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Milli Takım forması takdim etti. - İSTANBUL