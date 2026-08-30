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Malinovskyi'den Trabzonspor'a kötü haber: Sakatlığı açıklandı

Malinovskyi'den Trabzonspor'a kötü haber: Sakatlığı açıklandı
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Trabzonspor, Ruslan Malinovskyi'nin sol dizinde darbeye bağlı yumuşak doku ve kemik ödemi tespit edildiğini, oyuncunun yarınki Amed Sportif Faaliyetler maç kadrosundan çıkarıldığını ve tedavisine başlandığını duyurdu.

Trabzonspor'da Ruslan Malinovskyi'nin sağlık durumuyla ilgili kulüp tarafından açıklama yapıldı. Ukraynalı futbolcunun sol dizinde darbeye bağlı ağrı nedeniyle yapılan kontrollerinde yumuşak doku ve kemik ödemi tespit edildi.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, Malinovskyi'nin sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Oyuncumuz Ruslan Malinovskyi'nin darbeye bağlı olarak sol diz iç kısmında oluşan ağrı nedeniyle yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, diz iç kısmında yaygın yumuşak doku ve kemik ödemi saptanmış olup tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Malinovskiy, yarın Amed Sportif Faaliyetler ile oynanacak karşılaşmanın maç kadrosundan çıkarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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