Rus işgali sonrası ara verilen Ukrayna Premier Lig'i yeniden başladı

Rusya'nın, Ukrayna'ya yaptığı saldırıyla olumsuz yönde etkilenen Ukrayna futbolu, 6 ay sahalardan uzak kalmıştı. Ukrayna ligi şehirleri bombalanan iki takımın Kiev'deki karşılaşmasıyla yeniden başladı.

İLK MAÇ SHAKTAR-METALİST KHARKİV ARASINDA OYNANDI

Shakhtar Donetsk-Metalist Kharkiv takımları arasında oynanan mücadele dün sona erdi. İki takımın kozlarını paylaştığı maç 60 bin kişi kapasiteli olimpiyat stadında seyircisiz oynandı. Ukrayna Başbakanı Zelenski ise maç öncesi dev ekrandan seslenerek, tüm futbolculara başarılar dileklerini iletti.

46 YILLIK SEMBOL BAYRAK TEKRAR GÖNDER'DE

Milli marş için göndere çekilen bayrak içinse sembolik bir seçim yapıldı. Montreal 1976 Olimpiyatları'nda Sovyetler Birliği - Doğu Almanya maçında sahaya giren bir taraftarın açtığı Ukrayna bayrağı 46 yıl sonra Kiev'de dalgalandı.

SHAKTAR DONEKST'İN TAKIM OTOBÜSÜ ÇOK KONUŞULDU

Shakhtar Donetsk ile Metalist Kharkiv'in oynadığı açılış maçın önüne geçilen bir olay meydana geldi. Maçın ardından en çok konuşulan, Shaktar'ın takım otobüsü oldu. Bombalanmış şehirlerin görüntülerini takım otobüsüne bastırılıp, kentte tur atması sosyal medya da gündem oluşturdu.