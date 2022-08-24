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Rus işgali sonrası ara verilen Ukrayna Premier Lig'i yeniden başladı

Spor Haberleri

Şubat ayında patlak veren Rus işgali sonrası Ukrayna'da futbol durma noktasına geldi. Aradan geçen 6 ay sonunda tekrar başlayan Ukrayna Premier Lig'i dün Kiev'de oynanan Shaktar-Metalist 1925 maçıyla beraber yeniden açılışını yaptı.

Rusya'nın, Ukrayna'ya yaptığı saldırıyla olumsuz yönde etkilenen Ukrayna futbolu, 6 ay sahalardan uzak kalmıştı. Ukrayna ligi şehirleri bombalanan iki takımın Kiev'deki karşılaşmasıyla yeniden başladı.

Shakhtar Donetsk-Metalist Kharkiv takımları arasında oynanan mücadele dün sona erdi. İki takımın kozlarını paylaştığı maç 60 bin kişi kapasiteli olimpiyat stadında seyircisiz oynandı. Ukrayna Başbakanı Zelenski ise maç öncesi dev ekrandan seslenerek, tüm futbolculara başarılar dileklerini iletti.

Milli marş için göndere çekilen bayrak içinse sembolik bir seçim yapıldı. Montreal 1976 Olimpiyatları'nda Sovyetler Birliği - Doğu Almanya maçında sahaya giren bir taraftarın açtığı Ukrayna bayrağı 46 yıl sonra Kiev'de dalgalandı.

Shakhtar Donetsk ile Metalist Kharkiv'in oynadığı açılış maçın önüne geçilen bir olay meydana geldi. Maçın ardından en çok konuşulan, Shaktar'ın takım otobüsü oldu. Bombalanmış şehirlerin görüntülerini takım otobüsüne bastırılıp, kentte tur atması sosyal medya da gündem oluşturdu.

Haberler.com / Bilsay Özer - Spor

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Yorumlar (2)

mardinli yiğit:

bu halde feneri elediler helal olsun..

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Hayri :

ülke yanıyor bir taraftan futbol devam ediyor yine bir oyun içindeyiz galiba böylesine normalleştirilmiş bir savaş görmedim hayatımda amaç ukraynayı bölüp kuçuk bir alana sıkıştırıp kalan bölgeyide paylaşmak olabilir ne de olsa gazı var petrolü var abd nin bir tezgahı olabilir bu

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