Mirra Andreeva, Fransa Açık'ta finale yükseldi
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) 19 yaşındaki Rus Mirra Andreeva, Ukraynalı Marta Kostyuk'u 2-0 yenerek kariyerinde ilk kez finale çıktı.
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) Rus Mirra Andreeva, finale çıktı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki turnuvanın 12. gününde tek kadınlar yarı final maçı yapıldı.
Turnuvanın 8 numaralı seribaşı Andreeva, Ukraynalı Marta Kostyuk'u (15) bir saat 16 dakika süren maçta 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendi.
Kariyerinde ilk kez grand slam finaline yükselen 19 yaşındaki Andreeva'nın rakibi, Rus Diana Shnaider ile Polonyalı Maja Chwalinska arasındaki maçın galibi olacak.
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan