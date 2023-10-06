Runkara Expo Spor ve Teknoloji Fuarı Açıldı

Ankara'da düzenlenen Runkara Expo Spor ve Teknoloji Fuarı, sporseverlere kapılarını açtı. Fuarda, spor ve teknoloji alanında birçok yenilikçi ürün ve hizmet tanıtılıyor. Ayrıca, fuarla eş zamanlı olarak düzenlenecek Runkara Yarı Maratonu da büyük bir heyecanla bekleniyor.

Türkiye'nin spor ve teknoloji fuarı; "Runkara Expo Spor ve Teknoloji Fuarı" Ankara'da kapılarını sporseverlere açtı.

ATO Kongre Merkezi'nde başlayan fuarda; "Artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojileri", "Aktif spor takip sistemleri", "Spor ve sağlık uygulama geliştiricileri", "Spor veri analitiği ve performans ölçüm şirketleri", "Yenilikçi spor teknoloji üreten şirketler", "Çocuklar için sportif çözüm firmaları", "Macera sporları kamp ve outdoor firmaları" gibi pek çok spora dair teknolojik faaliyetlerin tanıtımı yapılıyor.

Fuarla birlikte yarın Ankara'da başlayacak Runkara Yarı Maratonu'nun Uluslararası Organizatörü Victoria Blyth, açılışta yaptığı konuşmada, "Bu fuar ve Runkara koşusu, 2 yıllık bir çalışmanın ürünü, bu spor organizasyonumuz Türkiye hükümetinin de çabaları olmasaydı gerçekleşmesi zordu. Bu yolculuk kolay olmadı. Bu yarışı Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde gerçekleştirebiliyor olmak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kalbi olan Ankara'da gerçekleştirebiliyor olmak heyecanımızı artırıyor." ifadelerini kullandı.

Blyth, yarışın başlangıç noktasının da önemli olduğunu belirterek, "Yarışımızı önemli sembolik bir yerde Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'de başlatıyor olmak da önemli. Ankara Valiliği'ne de sunduğu imkanlar için teşekkür ediyorum." dedi.

Açılışa, milli atletlerden Yavuz Ağralı, Sultan Haydar'ın yanı sıra Etiyopyalı, Kenyalı, Çekya ve Bahreyn'den de uluslararası derece kazanmış atletler ve çok sayıda sporsever katıldı.

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesini de Victoria Blyth ile organizasyonun diğer yöneticileri ve atletizm sporcuları gerçekleştirdi.

Yarın Ankara'da ilk etabının sabah saat 08.00'de startı verilecek Runkara Yarı Maratonu'nda yaklaşık 4 bin kişi yarışacak. Maratonun ikinci etabı ise 8 Ekim Pazar günü sabah aynı saatte başlayacak.