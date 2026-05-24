Muğla'da "Run Caretta Run" etkinliği düzenlendi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde düzenlenen uluslararası Run Caretta Run etkinliğinde 800 yarışmacı, 5K, 10K, 24K ve 34K parkurlarında mücadele etti. Hava muhalefeti nedeniyle kano ve yüzme parkuru iptal edilirken, çocuklar için kısa parkur koşusu düzenlendi. Dereceye giren sporculara ödülleri Dalyan Atatürk Meydanı'nda verildi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde uluslararası doğa ve spor etkinliği Run Caretta Run etkinliği düzenlendi.

Muğla Valiliği ve Gençlik ve Spor Bakanlığı başta olmak üzere yerel yönetimler ve vakıfların desteğiyle düzenlenen organizasyonda yarışmacılar, Dalyan Mahallesi'nden verilen startla Sulungur Gölü, Gökbel Mahallesi ve İztuzu sahilindeki 5K,10K, 24K ve 34K mesafedeki yol ve arazi parkurlarında dereceye girebilmek için mücadele etti.

"Carettaların izinde, doğayla birlikte koş" temalı yarışlara kadın ve erkeklerde 800 yarışmacı katıldı

Hava muhalefetinden dolayı Dalyan kanalından kano ve yüzerek geçiş parkuru iptal edildi.

Çocukları doğaya ve spora teşvik etmek için ise kısa parkur koşusu düzenlendi.

Yarışlarda, 34K kadınlarda Özlem Özgün, 34 K erkeklerde Pavel Lilia, 24K erkeklerde Bo Thygesen, 24K kadınlarda Üzüm Sevgül Kaçak, 10K erkeklerde Mehmet Aydıngör, 10K kadınlarda Özlem Işık, 5K erkeklerde Emre Sevinç, 5K kadınlarda ise Anastasiia Erdoğan birinci oldu.

34K kadınlar birincisi Özlem Özgün, "Bu atmosferde yarışmak gerçekten çok güzeldi. Kral mezarlarının karşısında koştuk. Dalyan'ın gerçekten efsane, eşsiz doğası var. Parkur biraz zorlayıcıydı. Sürekli çıkışlarımız oldu. Ancak çok keyifliydi." dedi.

34K erkekler birincisi Pavel Lilia da, parkurun zor ama güzel olduğunu kaydetti.

Dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri, Dalyan Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende verildi.

Kaynak: AA / Ömer Kundakçı
