Rümeysa Pelin Kaya, Atıcılık Dünya Kupası'nın final ayağında bronz madalya kazandı
Milli atıcı Rümeysa Pelin Kaya, Katar'da düzenlenen Tüm Dallar Dünya Kupası'nda kadınlar trap kategorisinde bronz madalya elde etti. Finalde 22 puan toplayarak 3'üncülüğü elde eden Kaya, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etti.
Milli atıcı Rümeysa Pelin Kaya, Tüm Dallar Dünya Kupası'nın Katar'da düzenlenen final ayağında kadınlar trap kategorisinde bronz madalya aldı.
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Doha'daki organizasyonda Rümeysa Pelin, kadınlar trap finalinde 22 puanla 3'üncülüğü elde etti.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor