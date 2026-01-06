Haberler

Ruben Amorim gitti, olan Galatasaray'a oldu! Beklenmedik bir engel

Güncelleme:
Manchester United'da forma giyen Manuel Ugarte'yi transfer etmek isteyen Galatasaray, Ruben Amorim'in ardından Darren Fletcher'ın göreve gelmesiyle beklenmedik bir engelle karşılaştı. Geçici süreliğine göreve gelen Fletcher, Galatasaray'ın transfer etmek istediği Ugarte'nin takımdan ayrılmasına şimdilik karşı çıktı. Fletcher'ın, Ugarte'yi birkaç hafta boyunca görmek istediği bilgisi geldi.

Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen Manuel Ugarte'yi kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, bu transferde beklenmedik bir engelle karşı karşıya kaldı.

AMORIM GİTTİ, FLETCHER GELDİ

Manchester United'da teknik direktör Ruben Amorim'in görevden alınmasının ardından göreve geçici süreliğine kulübün eski oyuncusu Darren Fletcher geldi.

FLETCHER'DAN 'BEKLEYİN' TALİMATI

İskoç çalıştırıcı, takıma yapılacak transferler ve takımdan ayrılması beklenen oyuncular için harekete geçerek Galatasaray'ın gündeminde Uruguaylı orta saha Manuel Ugarte için yönetimden beklemelerini, oyuncuyu kendisinin de birkaç hafta boyunca görmek istediği öğrenildi.

Ruben Amorim gitti, Galatasaray'a transferde beklenmedik bir engel çıktı

BU SEZON 15 MAÇA ÇIKTI

Paris Saint Germain'den Manchester United'a 50 milyon euro bonservisle transfer olan Ugarte, bu sezon 15 maçta süre aldı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

