Ruben Amorim gitti, olan Galatasaray'a oldu! Beklenmedik bir engel
Manchester United'da forma giyen Manuel Ugarte'yi transfer etmek isteyen Galatasaray, Ruben Amorim'in ardından Darren Fletcher'ın göreve gelmesiyle beklenmedik bir engelle karşılaştı. Geçici süreliğine göreve gelen Fletcher, Galatasaray'ın transfer etmek istediği Ugarte'nin takımdan ayrılmasına şimdilik karşı çıktı. Fletcher'ın, Ugarte'yi birkaç hafta boyunca görmek istediği bilgisi geldi.
AMORIM GİTTİ, FLETCHER GELDİ
Manchester United'da teknik direktör Ruben Amorim'in görevden alınmasının ardından göreve geçici süreliğine kulübün eski oyuncusu Darren Fletcher geldi.
FLETCHER'DAN 'BEKLEYİN' TALİMATI
İskoç çalıştırıcı, takıma yapılacak transferler ve takımdan ayrılması beklenen oyuncular için harekete geçerek Galatasaray'ın gündeminde Uruguaylı orta saha Manuel Ugarte için yönetimden beklemelerini, oyuncuyu kendisinin de birkaç hafta boyunca görmek istediği öğrenildi.
BU SEZON 15 MAÇA ÇIKTI
Paris Saint Germain'den Manchester United'a 50 milyon euro bonservisle transfer olan Ugarte, bu sezon 15 maçta süre aldı.