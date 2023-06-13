Röportaj esnasında muhabirin Batshuayi'ye bakışları olay oldu
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Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe'de maçın yıldızı Michy Batshuayi, basına röportaj verirken kameralara ilginç bir görüntü takıldı. Sunucu Ecem Dinçkal'ın röportaj esnasında 29 yaşındaki yıldız futbolcuya hayran hayran baktığı anlar sosyal medyada gündem oldu.
9 yıllık kupa hasretine Ziraat Türkiye Kupası'yla son veren Fenerbahçe'de final maçının yıldızı Michy Batshuayi, basına röportaj verirken beklenmedik bir olay meydana geldi.
SUNUCUDAN HAYRAN BAKIŞLAR
Türkiye Kupası'nda zafere ulaşan Fenerbahçe'de gecenin yıldızlarından birisi Michy Batshuayi olmuştu. Karşılaşmada 2 gol atarak kupanın kazanılmasını sağlayan Belçikalı yıldız, maçın ardından basın toplantısında kadın sunucunun hayran bakışlarına maruz kaldı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Sunucu Ecem Dinçkal'ın yıldız futbolcu Michy Batshuayi'ye attığı bakışlar bazı sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.
İşte yapılan bazı yorumlar;