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Röportaj esnasında muhabirin Batshuayi'ye bakışları olay oldu

Spor Haberleri

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe'de maçın yıldızı Michy Batshuayi, basına röportaj verirken kameralara ilginç bir görüntü takıldı. Sunucu Ecem Dinçkal'ın röportaj esnasında 29 yaşındaki yıldız futbolcuya hayran hayran baktığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

9 yıllık kupa hasretine Ziraat Türkiye Kupası'yla son veren Fenerbahçe'de final maçının yıldızı Michy Batshuayi, basına röportaj verirken beklenmedik bir olay meydana geldi.

SUNUCUDAN HAYRAN BAKIŞLAR

Türkiye Kupası'nda zafere ulaşan Fenerbahçe'de gecenin yıldızlarından birisi Michy Batshuayi olmuştu. Karşılaşmada 2 gol atarak kupanın kazanılmasını sağlayan Belçikalı yıldız, maçın ardından basın toplantısında kadın sunucunun hayran bakışlarına maruz kaldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sunucu Ecem Dinçkal'ın yıldız futbolcu Michy Batshuayi'ye attığı bakışlar bazı sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

İşte yapılan bazı yorumlar;

Röportaj esnasında muhabirin Batshuayi'ye bakışları olay oldu

Röportaj esnasında muhabirin Batshuayi'ye bakışları olay oldu

Röportaj esnasında muhabirin Batshuayi'ye bakışları olay oldu

Röportaj esnasında muhabirin Batshuayi'ye bakışları olay oldu

Röportaj esnasında muhabirin Batshuayi'ye bakışları olay oldu

Röportaj esnasında muhabirin Batshuayi'ye bakışları olay oldu

Röportaj esnasında muhabirin Batshuayi'ye bakışları olay oldu

Röportaj esnasında muhabirin Batshuayi'ye bakışları olay oldu

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Michy Batshuayi Fenerbank Spor Haberler

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