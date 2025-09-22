Rooney'den şaşırtan sözler: Manchester United'ı PlayStation şampiyon yaptı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın efsane ismi Wayne Rooney, kulübün altın dönemlerindeki başarısı hakkında açıklamalarda bulundu.

BAŞARININ SIRRI PLAYSTATION OYUNLARI

BBC'de yayınlanan The Wayne Rooney Show adlı podcast programında konuşan Rooney, Manchester United'daki başarı sırrının takım arkadaşlarıyla PlayStation oynamak olduğunu açıkladı. Rooney, PlayStation oyunları sayesinde saha dışındaki iletişim ve dayanışmayı güçlendirdiklerini belirtti.

SOCOM SAYESİNDE İLETİŞİMİMİZ GELİŞTİ

SOCOM adlı askeri strateji oyununu oynayarak iletişimlerini geliştirdiklerini söyleyen Rooney, "Uçakta, takım otobüsünde sürekli bu oyunu oynardık. Beşe beş takımlar kuruyor, sürekli konuşuyor, taktik veriyor ve düşen arkadaşımızı canlandırıyorduk. Bu sayede saha dışında da muhteşem bir iletişim kurduk. SOCOM sayesinde iletişimimiz gelişti." sözlerini sarf etti.

''OYUNDA DA SAKİNDİ, SİNSİ HAMLELER YAPARDI''

Futbolcuların oyunlardaki tarzlarının sahadaki karakterleriyle aynı olduğunu açıklayan Rooney, "Michael Carrick oyunda da sakindi, sinsi hamleler yapardı. Ben ise en önde, doğrudan çatışmaya giren taraftım. Oyunda nasılsak, sahada da öyleydik.'' şeklinde konuştu.

''MANCHESTER UNİTED'I PLAYSTATION ŞAMPİYON YAPTI''

O dönemdeki başarılarda PlayStation oyunlarının büyük katkısı olduğunu söyleyen İngiliz isim, ''Şampiyonluklarımızda PlayStation oyunlarının büyük payı var. Bizi her açıdan olumlu etkilediği bir dönemdi.'' ifadelerini kullandı.