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Ronaldolu Al Nassr, Benzemalı Al İttihad'a 2-0'dan kaybetti

Ronaldolu Al Nassr, Benzemalı Al İttihad'a 2-0'dan kaybetti
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Suudi Arabistan Pro Ligi 30. hafta maçında Al Nassr, 2-0 öne geçtiği maçta Al İttihad'a 3-2 kaybetti. Karşılaşmada Cristiano Ronaldo gol atamazken, Al İttihad'ın ilk golünü Ronaldo'nun eski takım arkadaşı Karim Benzema kaydetti.

Suudi Arabistan Pro Ligi 30. hafta maçında Al Nassr ile Al İttihad karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı ilk yarıda 2-0 geride tamamlayan Al İttihad, 3-2 kazandı.

Al Nassr, karşılaşmanın 3. dakikasında Sadio Mane'nin golüyle 1-0 öne geçti. Etkili oyununu sürdüren ev sahibi ekip, 37. dakikada Ayman Yahya ile farkı ikiye çıkardı ve ilk yarının sonucunu belirledi. İkinci yarıya hızlı başlayan lider Al İttihad, 49. dakikada Karim Benzema, 52. dakikada N'Golo Kante'nin golleriyle durumu 2-2'ye getirdi. Maçta son sözü uzatma anlarında konuk ekip söyledi. Dakika 90+4'te sahneye çıkan Houssem Aouar, takımına 3 puanı getirdi. Karşılaşmada birçok gol pozisyonuna giren Cristiano Ronaldo golle buluşamadı.

Bu sonuçla birlikte lider Al İttihad, puanını 71 yaparak liderliğini sürdürdü. Al Nassr ise 60 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Al Nassr, Al Alhdoud deplasmanına gidecek. Al İttihad ise sahasında Al Fayha'yı ağırlayacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıdelil_deniz1:

emekli ol para için ezilmene gerek yok artık

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