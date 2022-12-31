Ronaldo'nun yeni takım arkadaşlarını görenler gözlerine inanamadı! Süper Lig karması gibi

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Cristiano Ronaldo'nun yeni takım arkadaşlarını Türk futbolseverler çok yakından tanıyor. Portekizli yıldız yeni takımında, eski Beşiktaşlılar Vincent Aboubakar, Talisca ve eski Fenerbahçeli Luiz Gustavo ile aynı formayı terletecek.

Yılan hikayesine dönen Cristiano Ronaldo'nun transfer sürecinde düğüm çözüldü. Portekizli yıldız, Al Nassr'a resmen imza attı. Portekizli yıldızın, aynı formayı terleteceği takım arkadaşları ise dikkat çekti.

YENİ TAKIM ARKADAŞLARI ÇOK TANIDIK

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 2. sırada yer alan Al Nassr'ın teknik direktörlüğünü dünyaca ünlü hoca Rudi Garcia yapıyor. Ronaldo'nun yeni takım arkadaşlarını ise Türk futbolseverler çok yakından tanıyor. Portekizli yıldız, Suudi Arabistan ekibinde eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar, Talisca ve eski Fenerbahçeli Luiz Gustavo ile takım arkadaşı oldu.

FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ

Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'da ticari anlaşmalarla birlikte yıllık 200 milyon euroya yakın para kazanacak. Bu aynı zamanda futbol tarihinin en büyük yıllık ücreti anlamına geliyor.

"ARALARINA KATILMAK İÇİN CAN ATIYORUM"

Cristiano Ronaldo imzanın ardından yaptığı açıklamada, "Farklı bir ülkede yaşayacağım bu deneyim için sabırsızlanıyorum. Al Nassr'ın vizyonu heyecan verici ve fazlasıyla etkileyici. Bir an önce takım arkadaşlarımın arasına katılmak için can atıyorum" sözlerini kullandı.