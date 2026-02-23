Haberler

Ronaldo'nun Ramazan ayının ilk iki gününde yaptığına bakın

Ronaldo'nun Ramazan ayının ilk iki gününde yaptığına bakın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Ramazan ayının ilk iki gününde oruç tuttuğu öğrenildi. Futbol kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren Ronaldo'nun bu kararı, büyük ilgi gördü. Profesyonel sporcuların yoğun maç ve antrenman temposuna rağmen oruç tutması dikkat çekerken, Ronaldo'nun bu özel tercihi hayranları arasında geniş yankı uyandırdı.

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Ramazan ayının ilk iki gününde oruç tuttuğu öğrenildi.

DİKKAT ÇEKEN TERCİH

Futbol kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren Ronaldo'nun bu kararı, hem spor hem de sosyal medyada gündem oldu. Profesyonel sporcuların yoğun maç ve antrenman temposuna rağmen oruç tutması dikkat çekti. Ronaldo'nun özel hayatına dair bu gelişme, hayranları arasında geniş yankı uyandırdı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
El Mencho'nun öldürülmesi ülkeyi yaktı, ABD'den ilk açıklama geldi

El Mencho'nun öldürülmesi ülkeyi yaktı, ABD'den ilk açıklama geldi
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAysegul Caliskan:

Allah islamla şereflendirsin InşAllah.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıİTİBAR FANİ:

maşallah

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kardeşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Kan donduran olay! En yakını, vahşice öldürdü
El Mencho'nun oğlununun yakalanma görüntüleri yayınlandı

Ölümü ülkeyi karıştıran adamın oğlunu böyle yakaladılar
Olaylı derbide ortalık savaş alanına döndü! İşte kazanan

Yok böyle derbi! Stadı ateşe verdiler
İstanbul'da 2025'te kuduz riskli temas nedeniyle yaklaşık 124 bin kişi hastanelere başvurdu

İstanbul'da kırmızı alarm! 120 binden fazla kişi hastaneye koştu
Camide cemaatin üzerine asma tavan parçaları düştü

Namazı yarıda kesip dışarı kaçtılar
Kardeşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Kan donduran olay! En yakını, vahşice öldürdü
El Mencho'nun oğlununun yakalanma görüntüleri yayınlandı

Ölümü ülkeyi karıştıran adamın oğlunu böyle yakaladılar
Tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye

Tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye