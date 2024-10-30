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Ronaldo'nun kaçan penaltısı Al Nassr'ı kupadan etti

Ronaldo'nun kaçan penaltısı Al Nassr'ı kupadan etti
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Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun 90+6. dakikada penaltı kaçırdığı maçta Al Nassr, Al Taawon'a 1-0 yenilerek Suudi Arabistan Kral Kupası'na veda etti.

Suudi Arabistan Kral Kupası'nda Al Nassr ile Al Taawon kozlarını paylaştı. Büyük heyecan sahne olan karşılaşmayı kazanan, 1-0'lık skorla Al Taawon oldu.

RONALDO PENALTI KAÇIRDI, AL NASSR ELENDİ

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 71. dakikada Al-Ahmad kaydetti. Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo, 90+6. dakikada penaltı kaçırdı. Bu sonun ardından Ronaldolu Al-Nassr, kupaya veda eden takım oldu.

12 MAÇTA 9 GOL ATTI

15 milyon euro piyasa değerine sahip olan Ronaldo, bu sezon Al Nassr formasıyla 12 kez sahaya çıktı. Yıldız isim, bu maçlarda 9 gol ve 3 asistle mücadele etmeyi başardı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan Al Nassr Futbol Dünya Spor

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Yorumlar (1)

Alp Dogan Caglar:

Her güzel şeyin bir sonu vardır

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