Ronaldo gitti, dertler bitti! Manchester United'dan inanılmaz istatistik

Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılmasıyla bambaşka bir kimliğe büründü. Son olarak Manchester City'yi mağlup eden Kırmızı Şeytanlar, Ronaldo'suz 5'te 5 yaparak şampiyonluk yarışına dahil oldu.

2022 Dünya Kupası'ndayken Manchester United ile sözleşmesini fesheden Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a imza atmıştı. Portekizli yıldız yeni yaşamına adapte olmaya çalışırken eski takımı bu süreci çok çabuk atlattı.

FİRE VERMEDİLER

Cristiano Ronaldo, 6 Kasım 2022'de Aston Villa'ya 3-1 mağlup oldukları maçtan sonra kadro dışı bırakılmıştı. Manchester United, Ronaldo'nun kadro dışı bırakıldıktan sonra oynadığı 13 Kasım'daki Fulham maçını 2-1 kazanmıştı. 22 Kasım'da ise Manchester United ve Ronaldo'nun yolları ayrıldı. Kırmızı Şeytanlar sırasıyla Nothingam Forest, Wolves, Bournemouth ve Manchester City maçlarından galibiyetle ayrıldı. 5'te 5 yapan Kırmızı Şeytanlar, Premier Lig'de zirve yarışına yeniden ortak oldu.

RASFORD FIRTINASI

Ronaldo'nun yokluğunda takımdaki gol yükünü Marcus Rasford sırtladı. Rashford çıktığı 5 maçta 4 golle oynadı. Kırmızı Şeytanlar 5 maçta 11 kez rakip fileleri sarsarken, kalesinde ise 2 gol gördü.

ZİRVEDE ARSENAL VAR

Premier Lig'in zirvesinde 47 puanla Arsenal var. Manchester City ise 39 puanla ikinci sırada. 38 puanlı takımlardan Newcastle üçüncü, Manchester United ise dördüncü sırada yer alıyor. İlk 4'ün dışındaki en yakın takipçi ise 33 puanla Tottenham.