Ronaldo ne zaman emekli olacak? Herkesin aklındaki soruya böyle yanıt verdi

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun emeklilik kararı hakkında konuştu. Ronaldo'nun fiziksel durumunun düşüşte olmadığını belirten Martinez, emeklilik kararının tamamen Ronaldo'ya bağlı olduğunu vurguladı.

  • Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, Cristiano Ronaldo'nun fiziksel özelliklerinin oynamaya devam edebileceğini gösterdiğini belirtti.
  • Roberto Martinez, Ronaldo'nun emeklilik kararının tamamen kendisine bağlı olduğunu ifade etti.
  • Cristiano Ronaldo, bu sezon Al Nassr formasıyla 22 maçta 18 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, Cristiano Ronaldo'nun geleceği hakkında gelen emeklilik sorusuna açıklık getirdi.

"FİZİKSEL OLARAK DÜŞÜŞTE DEĞİL"

Ronaldo'nun fiziksel durumuna ilişkin değerlendirmede bulunan Martinez, "Elimizde istatistikler var. Onu fiziksel olarak düşüşte olan bir oyuncu olarak analiz ederseniz, durumun böyle olmadığını görürsünüz. Fiziksel özellikleri, oynamaya devam edebileceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"KENDİSİ KARAR VERECEK"

Deneyimli teknik adam, emeklilik kararının tamamen Ronaldo'ya bağlı olduğunu vurgulayarak, "Bu, ne zaman doğru zaman olduğunu hissettiğiyle ilgili. Kendisi kendine karşı çok eleştirel bir futbolcu. Takıma yardımcı olamayacağını gördüğünde, ne zaman emekli olacağına kendisi karar verecek" dedi.

Martinez ayrıca, "Milli takımda son 30 maçında 25 gol atan bir futbolcu. Geçmişte yaptıklarından dolayı değil, şu anda yaptıklarından dolayı oynuyor" sözleriyle yıldız oyuncuya olan güvenini dile getirdi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Al Nassr forması giyen 41 yaşındaki Ronaldo, bu sezon 22 maçta 18 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

