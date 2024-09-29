Üye Girişi
Haberler

Ronaldo, İspanya'daki oteli için iş ilanı verdi! Maaş 90 bin TL'yi buluyor

Ronaldo, İspanya'daki oteli için iş ilanı verdi! Maaş 90 bin TL'yi buluyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, İspanya'daki oteline personel bulmak için iş ilanı verdi. Garson, süpervizör, kapıcı ve deneyimsiz genç garson pozisyonları için ilan veren Ronaldo'nun süpervizör olarak işe alınacak kişilere yaklaşık 90 bin TL maaş ödeyeceği öğrenildi.

Al Nassr forması giyen dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, İspanya'daki oteli için iş ilanı verdi. Ronaldo, Madrid'de bulunan otelinde çalışacak kişiler arıyor.

YÜKSEK DÜZEYDE İNGİLİZCE ARANIYOR

İş ilanı garson, süpervizör, kapıcı ve deneyimsiz genç garson bölümleri için açıldı. Bu kurumda çalışacak kişiler için yüksek düzeyde İngilizce'ye sahip olunması isteniyor.

VERİLECEK MAAŞ ORTAYA ÇIKTI

Ronaldo'nun çalışacak kişiler için verilecek maaş ise ortaya çıktı. Süpervizör pozisyonunda maaşın ayda 2 bin 300 avro olacağı belirtildi. Bu da Türk Lirası ile 87 bin 400 TL ediyor.

SAĞLIK SİGORTASI VE TATİL İNDİRİMLERİ DE CABASI

Garson fiyatlarının da süpervizör maaşına yakın olması beklendiği aktarıldı. Hotelde çalışacak kişiler için sağlık sigortası ve tatillerde indirim gibi avantajlardan yararlandığı ifade edildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Spor

Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan Al Nassr İspanya Turizm Dünya Spor

Nasrallah'ı öldüren operasyonun detayları netleşti! 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar

ABD'den gelen telefon sonrası 80 ton patlayıcı atmışlar

 Tonlarca bombayla hedef alındı! Nasrallah'ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı

Nasrallah'ın komuta merkezinden geriye bu dev çukur kaldı

 Şimşek'ten vatandaşlara uyarı: 'Kredi kartı geçmiyor' diyen işletmeleri hemen ihbar edin

"Ödeme yaparken kasada bu sözü duyarsanız hemen ihbar edin"
Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş

Polisi şehit eden suç makinesiyle ilgili isyan ettiren detay
500

Yorumlar (6)

Fatih Sultan:

İspanya'nın para birimi TL mi?

44
3
yanıtYanıtla
S y:

ispanya da bu parayla şey bile çekilmez

26
4
yanıtYanıtla
ahmet erol:

avrupa standartlarinda 2600 euro para degil. bugün almanyada havalimanlarinda ucak alti valiz koyma personellerine 2500-4000 euro para veriliyor. süpervizör icin o para az 6000-8000 euro arasi olmasi lazim

22
4
yanıtYanıtla
Anty-Partizan:

Zaten Avrupada Maaslar 2000 EU Civarinda..Durumdan Vazife Cikarip Haber Yapma Pesindeler..

17
2
yanıtYanıtla
Nilay Durmaz:

Yani çok mu supervisor pozisyonu için çok iyi ingilizcesi olacak 2300 Euro. Yani garson veya tecrubesiz komi ye heralde 1500 Euro falan verir en fazla. Orada geçim sartlarina bakmak lazım kiralar ortalama nedir yeme içme giyim kuşam.

4
1
yanıtYanıtla
Shoogun:

Çok büyük bi haber olmuş. İşkur göndersin yarım ücretli.

1
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatsa Belediyespor - Adıyaman FK Maçı Bilgileri Fatsa Belediyespor Adıyaman FK CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Fatsa Belediyespor Adıyaman FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fatsa Belediye Mazıdağı Fosfat Spor - Çayeli Spor Maçı Bilgileri Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor Maçı Hakkında Diyarbekir Spor - Karacabey Belediye Maçı Hakkında Afyonspor - Isparta 32 Maçının Yayın Bilgisi Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Diyarbekir Spor Karacabey Belediye CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Diyarbekir Spor Karacabey Belediye maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç Afyonspor Kulübü Isparta 32 Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Afyonspor Kulübü Isparta 32 Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Silivrispor-Balıkesirspor Maçı Detayları
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });