Ronaldo, İspanya'daki oteli için iş ilanı verdi! Maaş 90 bin TL'yi buluyor

Al Nassr forması giyen dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, İspanya'daki oteli için iş ilanı verdi. Ronaldo, Madrid'de bulunan otelinde çalışacak kişiler arıyor.

YÜKSEK DÜZEYDE İNGİLİZCE ARANIYOR

İş ilanı garson, süpervizör, kapıcı ve deneyimsiz genç garson bölümleri için açıldı. Bu kurumda çalışacak kişiler için yüksek düzeyde İngilizce'ye sahip olunması isteniyor.

VERİLECEK MAAŞ ORTAYA ÇIKTI

Ronaldo'nun çalışacak kişiler için verilecek maaş ise ortaya çıktı. Süpervizör pozisyonunda maaşın ayda 2 bin 300 avro olacağı belirtildi. Bu da Türk Lirası ile 87 bin 400 TL ediyor.

SAĞLIK SİGORTASI VE TATİL İNDİRİMLERİ DE CABASI

Garson fiyatlarının da süpervizör maaşına yakın olması beklendiği aktarıldı. Hotelde çalışacak kişiler için sağlık sigortası ve tatillerde indirim gibi avantajlardan yararlandığı ifade edildi.