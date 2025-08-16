Yok artık daha neler! Ronaldo'dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye

Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz günlerde kız arkadaşı Georgina Rodriguez'e evlilik teklifinde bulunmuş ve çift nişanlanmıştı.

4.3 MİLYON EUROLUK YÜZÜK

The Sun'da yer alan habere göre, Ronaldo'nun, Georgina Rodriguez'e hediye ettiği yüzüğün 4.3 milyon eurodan fazlaya mal olduğu yazıldı.

Ronaldo'nun, yüzük ile birlikte Georgina Rodriguez'e çeşitli hediyeler de verdiği ve bu hediyelerin değerinin de 310 bin euro'dan fazla olduğu kaydedildi.

"BÜYÜK BİR DÜĞÜN OLACAK"

The Sun'a konuşan çifte yakın bir kaynak, "Planlamaya başladılar ve büyük bir düğün olacak. İkisi de sabırsızlanıyor. Hayatlarında bir kez yaşayacakları bir an olduğunu biliyorlar. Cristiano, her zaman evlenmek istemişti ve çok heyecanlı. Georgina'yı dünyanın en mutlu kadını ve çocuklarının mutlu annesi yapmak istiyor." sözlerini sarf etti. Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez çifti, 2016 yılından bu yana birlikte. Çiftin iki çocukları var.