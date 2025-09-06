Haberler

Ronaldo coştu, Portekiz gol oldu yağdı
Güncelleme:
FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F grubu ilk hafta maçında Portekiz, Ermenistan'ı deplasmanda 5-0 mağlup etti. Maçta 2 gol atan Ronaldo, milli takım kariyerinde 140. gole ulaştı.

FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu ilk hafta maçında Ermenistan ile Portekiz karşı karşıya geldi. Vazgen Sargsyan Cumhuriyet Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Portekiz, 5-0'lık skorla kazandı.

PORTEKİZ GOL OLDU YAĞDI

Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 10. ve 61. dakikaDA Joao Felix, 21. ve 46. dakikada Cristiano Ronaldo ve 32. dakikada Joao Cancelo kaydetti.

MİLLİ TAKIMDA 140. GOL

Portekiz'in yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, milli takımlar kariyerinde 140. golünü kaydetti. Yıldız oyuncu ayrıca kariyerindeki de 942. golü attı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Ev sahibi Ermenistan grubun ikinci maçında kendi evinde İrlanda'yı ağırlayacak. Portekiz ise Macaristan'a konuk olacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
