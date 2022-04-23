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Ronaldo bu takıma ne yapsın! Manchester United acınası halde

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Geçen hafta Liverpool'a 4-0 kaybeden Manchester United, bu hafta da Arsenal'a 3-1'lik skorla mağlup oldu. Tutuk bir futbol ortaya koyan Kırmızı Şeytanlar'da tek gol Ronaldo'nun ayağından geldi, Bruno Fernandes penaltı kaçırdı. Şampiyonluk parolasıyla yola çıkan United, Şampiyonlar Ligi umudu da neredeyse kalmadı.

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, Manchester United'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. Topçular'ın gollerini Tavares, Saka (penaltı) ve Granit Xhaka kaydetti. United'ın tek sayısı ise Ronaldo'dan geldi. Bruno Fernandes, penaltı kaçırdı.

Ronaldo bu takıma ne yapsın! Manchester United acınası halde

TABLO VAHİM

Geçen hafta Liverpool'a 4-0 kaybeden United, Arsenal'dan da 3 gol yedi. Oğlunu kaybettiği için Liverpool maçında yer alamayan Ronaldo, Arsenal maçında takıma döndü ancak golü yeterli olmadı. Kırmızı Şeytanlar ligdeki son 7 maçta 4 mağlubiyet aldı.

Ronaldo bu takıma ne yapsın! Manchester United acınası halde

ŞAMPİYONLAR LİGİ DE GİDİYOR

Şampiyonluk parolasıyla lige başlayan United, Şampiyonlar Ligi potasından da uzaklaştı. 4. sıradaki Arsenal 60 puanda, maç eksiği olan Tottenham ise 57 puanla 5. sırada. 4 maçı kalan United'ın göstereceği performans merak konusu oldu.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

İngiltere Premier League, Manchester United FC, Cristiano Ronaldo, Arsenal, Spor, Haberler

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