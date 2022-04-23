Ronaldo bu takıma ne yapsın! Manchester United acınası halde

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, Manchester United'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. Topçular'ın gollerini Tavares, Saka (penaltı) ve Granit Xhaka kaydetti. United'ın tek sayısı ise Ronaldo'dan geldi. Bruno Fernandes, penaltı kaçırdı.

TABLO VAHİM

Geçen hafta Liverpool'a 4-0 kaybeden United, Arsenal'dan da 3 gol yedi. Oğlunu kaybettiği için Liverpool maçında yer alamayan Ronaldo, Arsenal maçında takıma döndü ancak golü yeterli olmadı. Kırmızı Şeytanlar ligdeki son 7 maçta 4 mağlubiyet aldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ DE GİDİYOR

Şampiyonluk parolasıyla lige başlayan United, Şampiyonlar Ligi potasından da uzaklaştı. 4. sıradaki Arsenal 60 puanda, maç eksiği olan Tottenham ise 57 puanla 5. sırada. 4 maçı kalan United'ın göstereceği performans merak konusu oldu.