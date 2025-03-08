Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı

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Suudi Arabistan Pro Lig'in 24. hafta maçında, teknik direktör Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Al Nassr ile 2-2 berabere kaldı. Ronaldo'nun 45+7'de attığı gol, VAR incelemesi sonucu kabul edildi. Fatih Terim, Ronaldo'nun golünü kabul eden hakeme tepki gösterdi.

Suudi Arabistan Pro Lig'in 24. hafta mücadelesinde, teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Al Shabab, Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr ile 2-2 berabere kaldı.

Abdürrezzak Hamdullah, 44. dakikada attığı golle Al -Awwal Park Stadyumu'nda Al Shabab'ı 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi ekip, 3 dakika sonra Ayman Yahya'nın golüyle 1-1 eşitliği getirdi.

RONALDO'NUN GOLÜ GEÇERLİ SAYILDI, TERİM SİNİRLENDİ

Cristiano Ronaldo'nun 45+7'de dar açıdan attığı gol, uzun süren bir Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinden sonra geçerli sayıldı ve Portekizli yıldız takımını öne geçirdi. Fatih Terim, Ronaldo'nun golünü geçerli sayan hakeme tepki gösterdi.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Al Nassr stoperi Muhammed El-Fetil, 52. dakikada kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi. Al Shabablı Muhammed Al Shwirekh, 67. dakikada fileleri havalandırarak 2-2 beraberliği sağladı. Karşılaşma da bu skorla tamamlandı. Al Nassr 48 puanla Suudi Arabistan Pro Lig'in dördüncü sırasında bulunurken, 40 puanlı Al Shabab 6. sırada yer alıyor.

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