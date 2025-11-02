Ronaldo 90+15'te galibiyeti getirdi, gol sevinci olay oldu

Suudi Arabistan Ligi'nde Al Nassr, uzatma dakikalarında Cristiano Ronaldo'nun attığı golle Al Feiha'yı 2-1 mağlup etti. Portekizli yıldızın 90+15'te gelen golü sonrası yaptığı sevinç gösterisi kısa sürede dünya gündemine oturdu.

AL NASSR SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Al Nassr, ligdeki muhteşem formunu sürdürdü. Ligin 7. haftasında Al Feiha'yı konuk eden lider ekip, geriye düştüğü karşılaşmada Cristiano Ronaldo'nun iki golüyle 2-1 galip geldi.

RONALDO'DAN DUBLE

Karşılaşmanın 13. dakikasında Jason'un golüyle geri düşen Al Nassr, 37. dakikada Cristiano Ronaldo ile eşitliği yakaladı. Maçın uzatma dakikalarında sahneye bir kez daha çıkan Ronaldo, 90+15'te penaltıdan attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

952 GOLE ULAŞTI

Portekizli süper yıldız, Al Feiha karşısında attığı iki golle kariyerindeki toplam gol sayısını 952'ye yükseltti. Ronaldo, böylece kariyer hedefi olan 1000 gole bir adım daha yaklaştı.

GOL SEVİNCİYLE OLAY OLDU

Takımına galibiyeti getiren golün ardından Ronaldo, kendisiyle özdeşleşen "Siuuu" sevinciyle sahaya damga vurdu. Ancak sonrasında yaptığı özel jestler ve mimikler, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Bazı kullanıcılar, yıldız futbolcunun sevincini "tarihe geçecek bir an" olarak yorumlarken, bazıları da "Ronaldo her maçta şov yapıyor" ifadelerini kullandı.

LİGDE YENİLMEZLİK DEVAM EDİYOR

Bu galibiyetle birlikte Al Nassr, 7'de 7 yaparak puanını 21'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Cristiano Ronaldo ise ligde çıktığı 7 maçta 12 gol ve 3 asist üreterek inanılmaz bir form grafiği yakaladı.